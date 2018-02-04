دراسة لإيقاف شركات النقل عن شحن البضائع وحصرها بمؤسسة البريد فقط

أفاد مصدر في وزارة الاتصالات والتقانة أن هناك دراسة لإيقاف شركات النقل السورية عن شحن البضائع بين المحافظات.

وحول نقل البضائع عبر شركات النقل "البولمانات"، أكد المصدر أنه سيتم منعها من العمل ضمن هذا القطاع مستقبلًا.

وحول نقل البضائع عبر شركات النقل "البولمانات"، أكد المصدر أنه سيتم منعها من العمل ضمن هذا القطاع مستقبلًا.

وأشار المصدر إلى أن الخدمة الجديدة ستوفر إيصال البضائع إلى العنوان المرسل إليه مباشرة عبر مكاتب البريد المنتشرة في مراكز المحافظات والمدن.

وأشار المصدر إلى أن الخدمة الجديدة ستوفر إيصال البضائع إلى العنوان المرسل إليه مباشرة عبر مكاتب البريد المنتشرة في مراكز المحافظات والمدن.