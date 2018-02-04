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دراسة لإيقاف شركات النقل عن شحن البضائع وحصرها بمؤسسة البريد فقط

 

أفاد مصدر في وزارة الاتصالات والتقانة أن هناك دراسة لإيقاف شركات النقل السورية عن شحن البضائع بين المحافظات.

ونقلت صحيفة محلية عن المصدر أن الوزارة تعد دراسة لحصر عملية نقل الأوراق والمستندات وشحن البضائع بالمؤسسة العامة للبريد.

وحول نقل البضائع عبر شركات النقل "البولمانات"، أكد المصدر أنه سيتم منعها من العمل ضمن هذا القطاع مستقبلًا.

ويعتمد كثير من السوريين على شحن بضائعهم بين المحافظات عبر شركات النقل وغيرها.

وأشار المصدر إلى أن الخدمة الجديدة ستوفر إيصال البضائع إلى العنوان المرسل إليه مباشرة عبر مكاتب البريد المنتشرة في مراكز المحافظات والمدن.

في حين كان عمل شركات النقل يقتصر على نقل الأشياء لمكاتبها الرئيسية فقط، ما يضطر المستلم إلى العودة إليها ما يشكل صعوبة على الموجودين في المناطق البعيدة.

المصدر: الوطن أونلاين

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