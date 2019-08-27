دراسة لإنشاء نفق يربط اللاذقية بحلب
كشف وزير النقل المهندس علي حمود عن دراسة تعدها الوزارة لإنشاء نفق يصل بين محافظة اللاذقية وسهل الغاب، وصولاً إلى محافظة حلب عبر طريق حماه_حلب.
الغاية من النفق بحسب الوزير حمود هي نقل المحاصيل الزراعية من منطقة الغاب وإيصالها إلى المرافئ السورية ، وكذلك نقل مستلزمات الصناعة من المرافئ السورية إلى العاصمة الصناعية حلب وبالعكس نقل الصناعات الحلبية إلى المرافئ السورية .
وبين وزير النقل أن نتائج الدراسة الأولية تُشير إلى أن طول النفق الذي سيربط بين اللاذقية ومنطقة الغاب لايتجاوز / 13 / كم، أي أن زمن عبور هذا النفق لايتجاوز الـ /7/ دقائق.