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دراسة طبية : الفلفل الحار يطيل العمر

بيّنت نتائج دراسات أجراها علماء جامعة هارفارد ، أن الأشخاص الذين يتناولون الفلفل الحار تزداد عندهم فرصة العيش فترة أطول.


وشملت “الدراسة  أكثر من 487 ألف شخص، أعمارهم 30-79 سنة، واستمرت سبع سنوات في إطار برنامج بحوث الصين الوطني”.


وسجلت خلال فترة الدراسة أكثر من 20 ألف حالة وفاة، وتبين أن عمر الذين يتناولون الفلفل الحار يزداد بنسبة 12-14% مقارنة بالذين لا يتناولونه.


وأظهرت دراسات طبية سابقة، أن “تناول الفلفل الحار له تأثير إيجابي على الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن، أو المصابون بمرض السكري، حيث يساعد في الحفاظ على مستويات الانسولين في الدم، والتي تعمل على خفض مستويات السكر، وذلك بنسبة تصل إلى 60 بالمئة”.


وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة “حياتك”، “يحتوي الفلفل الحار على عناصر تساعد على تخفيف الآلام وخاصة تلك التي تنتج عن التهابات المفاصل الروماتيزمية”.


كما وجدت الدراسة أن “البلاد الأعلى استهلاكاً للفلفل الحار، مثل المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، تنخفض فيها معدلات الإصابة بسرطان القولون وسرطان المعدة بشكل عام”.


و يحتوي الفلفل الحار على عناصر غذائية تساعد الجسم على الإسترخاء بسهولة أكبر، كما يساهم أيضاً في علاج حالات الصداع المصاحبة لحساسية الجيوب الأنفية، والصداع النصفي الناتج عن الإرهاق.


يذكر أن الأطباء يحذرون من الإفراط في تناول الفلفل الحار، خاصة من قبل مرضى ارتجاع المري والبواسير، وكذا أصحاب أمراض القولون، بحسب المجلة .