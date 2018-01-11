دراسة جديدة: كلما كانت المرأة أكثر ذكاء كلما طالت فترة عزوبيتها

أكدت دراسة أميركية جديدة أنه كلما كانت المرأة أكثر ذكاءً، عاشت مدة أطول عزباء، دون زواج أو ارتباط.





وقام الباحثون باستعراض وتقييم نتائج 6 دراسات أجريت سابقاً حول كيفية تقييمنا للأشخاص، ودوافعنا لاختيار أحدهم ليكون شريكاً محتملاً لنا.





ونقلت مجلة Jolie الألمانية أن جميع الدراسات أثبتت أن الذكاء يلعب دوراً مهماً جداً، خصوصاً بالنسبة للرجال. إذ يرى الرجال أن النساء الأكثر ذكاءً أقل جاذبية.





ورجَّح العلماء أن مبعث هذا الشعور لدى الرجل ربما يكون نتيجة خوفه من أن تسلبه المرأة الذكية نفوذه، ولفتوا الى أن الرجال يشعرون بأن وجود المرأة الأكثر ذكاءً يشكل تهديداً لذكوريتهم.





ووجدت دراسة ثانية أن العزاب يركزون على نموهم الشخصي، ما يُمكنهم من إحداث تغييرات كبيرة على حياتهم المهنية والترقي، بحسب دراسة نشرت في “صحيفة العلاقات الشخصية والاجتماعية-JSPR”، ونقلها موقع Sky News.





وفي سياقٍ متصل، أكد علماء النفس في جامعة أوكلاند في نيوزيلندا، أن شعور غير المتزوجين بالسعادة والراحة يرجع إلى أنهم لا يقومون بأعمال قد تؤدي إلى إجهادهم، كما هو الحال لدى المتزوجين.





وطبقاً لما ذكرته مؤسسة Bls، فإن العزاب يقضون في المتوسط 5.56 ساعة يومياً في الأنشطة الترفيهية، مقارنة بالمتزوجين الذين يحتل الترفيه 4.87 ساعة من وقتهم كل يوم.



