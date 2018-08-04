دراسة تنصح بترك الأطفال حفاة القدمين

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأطفال الذين يقضون وقتاً طويلاً حفاة القدمين يتمتعون ببنية قدم صحية، حيث تجعلهم أقوى وأكثر مقاومة للإصابات عن بقية أقرانهم.

ونقلت وسائل إعلام عن الباحثين بجامعة العلوم العضلية والهيكلية بجامعة ليدز بيكيت في بريطانيا، قولهم : إن “هناك اختلافات عدة بين هيكل القدم بين الأطفال الذين لم يرتدوا أحذية مطلقاً وغيرهم المعتادين على ارتدائها، حيث يمتلك أصحاب التصنيف الأول أقداماً أوسع من الحافة الخارجية للقدم والأصابع.

وقام الباحثون بفحص عادات ما يقرب من 714 صبيّاً بإحدى المدارس الثانوية في منطقة ثرية بمدينة أوكلاند في نيوزيلندا، وتوصولوا إلى أن 45% من الطلاب قضوا معظم وقتهم حفاة القدمين، وكان لديهم الاستعداد التام للسير مسافة تبدأ من 100 إلى 3000 متر بدون أحذية.”



وأشار الباحثون إلى أنهم “لايعرفون تأثير الأحذية على تطوير المهارة الحركية، ولكن لفتوا إلى أن المؤشرات المنطقية تقول إن نمو الشخص حافي القدمين أفضل له”، لافتين إلى أن “كعب القدم ذو حساسية عالية للغاية، ما يفسر ميل الشخص الذي يركض حافي القدمين إلى تجنب الهبوط على كعبه بدلًا من الضغط على نصف القدم الأمامي وبالتالي يجعل قدمه أكثر قوة”

وأضاف الباحثون أن “من يرتادون الأحذية يكون كعب قدمهم مغطى، مما يقلل إحساس الكعب عند ملامسته للأرض، لذا فهم أكثر عرضة للشعور بالألم من أولئك الذين لا يرتدونها، مقترحين أن يقضي الأطفال أكبر قدر ممكن من الوقت وهم حفاة القدمين”.



وأوضحت الدراسة أن توافر الأحذية التي تحاكي بنية القدمين وبها قدر ضئيل من التغطية من الممكن أن تساعد الأشخاص على التحول الى حفاة القدمين.



يشار إلى أن دراسة سابقة وجدت أن ممارسة نصف ساعة على الأرض الطينية أو العشبية يومياً حافي القدمين يجدد الطاقة والحيوية وينشط الدورة الدموية.