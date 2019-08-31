دراسة تكشف عن أسوأ فصيلة دم

توصل علماء بجامعة هارفارد الأمريكية بعد دراسات شاملة، إلى أن أخطر فصيلة دم هي (AB (IV) Rh ذات ريسوس-rhesus سالب)، مؤكدين أن من يحملون هذه الفصيلة نادراً ما ينجبون، وإذا ما حصل ذلك فيكونون من جنس واحد فقط. وهناك حالات نادرة جدا لولادة أطفال من الجنسين.



وأكد العلماء أن النساء اللواتي يحملن هذه الفصيلة من الدم أكثر عرضة للإصـابة بالسرطان، مشيرين إلى أن 8% من الأشخاص يملكون هذه الفصيلة على الأرض.



وفي سياق متصل أجرى علماء من جامعة فيرمونت، بعض التجارب وأثبتوا من خلالها أن الأشخاص الذين يحملون هذه الفصيلة، معرضون للإصـابة بتغيرات في الدماغ، والإصـابة بالخرف بنسبة 82%، والجلطة الدماغية.



وأشار العلماء إلى أن أصحاب هذه الفصيلة يمكن أن يصـابوا بأمراض جميع من يتواصلون معهم، وذلك بسبب ضعف الجهاز المناعي لديهم.



فيما نصح الطبيب أليكسي بورتنوف، الخبير بأمراض الدم من يحمل هذه الفصيلة، باتباع نظام غذائي صحي، وعدم تناول الأغذية الدهنية والزبدة.