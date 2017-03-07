دراسة تكشف حقيقة العلاقة بين “السوشيال ميديا” والاكتئاب

أثيرت كثيرًا من الأقاويل حول العلاقة بين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإصابة بنوبات الاكتئاب خاصة بين الشباب والمراهقين، وأن مثل تلك المواقع والتطبيقات تؤدي إلى مزيد من العزلة الاجتماعية، وأثبتت الدراسات أن هذا الرأي صحيح لكن نسبيا.

وأجرت مجموعة من باحثي كلية “كنغز لندن”، مراجعة منهجية للعديد من الأبحاث المقدمة في هذا الصدد، حول العلاقة بين قضاء وقت طويل على مواقع التواصل الاجتماعي وظاهرة الاكتئاب، ونتج عن مراجعة إجمالي الدراسات اكتشاف علاقة بين الأمرين، لكنها ليست علاقة السبب والنتيجة التي يظنها الكثيرون، حسبما ذكرت مجلة “فوكاس” الإيطالية.

وأجرى الباحثون تجاربهم على 12646 متطوعا تقل أعمارهم عن 18 عاما، وأوضحت الدراسات أن الاكتئاب هو السبب في زيادة استخدام الشباب لمواقع التواصل الاجتماعي وليس العكس، وقال الباحثون إن الشباب الذين لديهم استعداد مسبق للاكتئاب والاضطرابات المزاجية يميلون إلى البقاء لفترات طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوه الباحثون إلى أنه من بين نقاط ضعف الدراسات التي أجريت في هذا الصدد أن من قدموا بيانات تفيد بتسبب السوشيال ميديا في العزلة الاجتماعية، هم في النهاية مستخدمون عاديون ربما يختلط عليهم الأمر، ورغم ذلك لم تنف الدراسة الحديثة تسبب هذه الوسائل في زيادة العزلة الاجتماعية، لكنها دعت في الوقت ذاته إلى عدم التسرع في قبول نتائج الدراسات القديمة.

المصدر: سبوتنيك