دراسة ترميم السور الأثري بين باب السلام وباب توما

انهيار جزء من سور دمشق القديمة في منطقة الفرايين في باب توما كان بمنزلة إنذار لاحتمال انهياره بشكل كامل وضرورة الإسراع في ايجاد حل إسعافي ينقذ هذا الأثر التاريخي الذي يعود عمره لآلاف السنين. وقال الدكتور عماد سعيد المدرس في قسم التاريخ في جامعة دمشق: إن طول السور الأثري القديم يبلغ 1500 متر وعرضه 750 متراً ويحتوي على مساحة تقدر بمئة هكتار مقسمة إلى جزر مستطيلة مفصولة بشوارع تتجه من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب وضم السور الروماني القديم سبعة أبواب هي: باب السلام، باب شرقي، باب توما، باب الفراديس، باب الجابية، باب الصغير، وباب كيسان.



وأضاف سعيد أن السور الروماني يختلف عن السور الحالي الذي رمم عدة مرات على مرّ العصور وتم توسيعه ليكون متسقاً مع اتساع المدينة وامتدادها, وجعلوه يحاذي مجرى نهر بردى الأصلي بدلاً من نهر عقربا الذي لم يعد يحاذيه إلا باب السلام ثم أتى حكام دمشق في فترات متلاحقة وقاموا بتدعيم أجزاء من السور

وتبين المراحل التاريخية التي تم فيها بناء الأقسام المتبقية من السور أن صفوف أحجاره السفلية الضخمة التي أُخذت من السور القديم يعود عهدها إلى ما قبل القرن الثاني عشر وصفوف الأحجار التي تليها إلى زمن نور الدين زنكي، ومن أهم معالم سور دمشق برج نور الدين وبرج الصالح أيوب وقلعة دمشق وأبواب السور, وقد أضيف إلى السور سور آخر يمتد من باب السلام وباب توما حتى الباب الشرقي.



من جانبهم أهالي الحي استغربوا تجاهل موضوع ترميم السور وبعض الأحياء في دمشق القديمة المهددة بالانهيار نتيجة سوء شبكة الصرف الصحي واهترائها, وطالبوا السماح لهم بالترميم على نفقتهم الخاصة.



رئيس دائرة آثار دمشق- طوني يازجي بيّن أنه يتم حالياً إعداد الدراسة الخاصة بترميم السور بين باب السلام وباب توما من قبل نقابة المهندسين فرع ريف دمشق وبإشراف المديرية العامة للآثار والمتاحف ومديرية مدينة دمشق القديمة, حيث تم التدخل الإسعافي بإجراء التدعيمات اللازمة في موقع الانهيار ورصد عدة نقاط أخرى على امتداد السور لمنع التدهور الحاصل والدراسات التي يتم اعتمادها تتضمن حلاً كاملاً لمشكلة السور من جراء الصرف الصحي في حي الجورة.



تشرين