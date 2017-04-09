دراسة تثبت ان الملفوف علاج فعال لمنع السرطان

تحاول الدراسات الطبية الوصول إلى علاج للأمراض السرطانية، أو الوقاية منها، وذلك من خلال الطعام الذي يتناوله الإنسان، وقد اكتشفت دراسة حديثة أنالملفوفيعد سلاحا سريا يحارب السرطان وأمراض القلب.



ويعتبر الملفوف جزء من عائلة الخضروات الصليبية، الهامة جدًا للتغذية، حيث تعمل على تحسين الصحة، بحسب موقع "بولد سكاي" الهندي، وتوصل العلماء إلى وجود مادة كيميائية في الكرنب مضادة للآثار السلبية للإشعاعات الضارة، كما يحتوي على "السولفورفان" المفيد في الحماية من السرطان، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة مرتفعة من فيتامين "ك".



وتبين من بعض الدراسات أن تناول الكرنب أو الملفوف يقلل أيضا من خطر أمراض القلب والإصابة بالسكري والسمنة ويمنح بشرة صحية، وأيضًا يعزز الطاقة ويساعد على فقدان الوزن، ويمتاز الملفوف بفوائد صحية مدهشة لا تعد ولا تحصى.

وكالات