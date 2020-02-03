دراسة بريطانية: مواليد فصل الصيف يعانون من مشاكل في فهم بعض الجوانب التعليمية

توصلت دراسة إحصائية بريطانية إلى أن أكثر من ثلث الأطفال المولودين في فصل الصيف، يعاني مشاكل في فهم الرياضيات والقدرة على القراءة والكتابة في سن الخامسة، مقارنة بالمولودين في الخريف والشتاء.



وتقول هذه الإحصائيات إن المولودين في فصل الصيف غالباً لا يتوفرون على مستوى جيد في مجالات المعرفة الأساسية وأهمها الرياضات، مقارنة بالأطفال المولودين في الخريف.

وقال خبراء التدريس: “إن هناك عدداً كبيراً من الأدلة تشير إلى أن شهر ميلاد الطفل له تأثير على مستواه التعليمي وتحصيله الدراسي”.



كما أفادت وزارة التعليم البريطانية بأنه “في عام 2019، كان 62% من الأطفال المولودين بين شهري أيار وآب يتمتعون بمستوى جيد من التطور، استناداً إلى نقاط التقييم في نهاية السنة الأولى من المدرسة، مما يعني أن 38% منهم لم يصلوا إلى المستوى المطلوب”.



في المقابل، فإن 81 % من زملائهم الذين ولدوا بين شهري أيلول وكانون الثاني كان لديهم مستوى أفضل من التطور، مما يعني أن 19% فقط من كانوا يعانون مشاكل.



وقال مدير تحسين جودة التعليم، في منظمة “إيرلي ييرز” البريطانية، مايكل فريستون: “إن فجوة التحصيل بين الأطفال المولودين في الصيف وأقرانهم في الخريف حقيقية للغاية” مضيفاً أن “إلى جانب هذه الإحصاءات، هناك مجموعة كبيرة من الأدلة على أن الشهر الذي ولدت فيه يمكن أن يؤثر على درجاتك التعليمية”.



يشار إلى أن مدى قدرة الطفل على فهم مادة تعليمية معينة ترتبط أيضاً بظروف أخرى إضافة على ما أكدته الدراسة البريطانية، إضافة إلى كل طفل لديه ميول جانب محدد.