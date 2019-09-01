دراسة بريطانية: صورة “السيلفي” أخطر من سمك القرش

بينت دراسة حديثة أن التقاط الصور الشخصية “السيلفي” التي انتشرت بشكل كبير حول العالم خلال السنوات الماضية، قتلت أكثر من خمسة أضعاف عدد الأشخاص الذين التهمتهم أسماك القرش.



وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن “عدد قتلى “السيلفي” في ازدياد كل عام بعدما أصبحت الهواتف الذكية أكثر تطوراً، وأصبحت “عصا السيلفي” عاملاً مساعداً للأشخاص الذين يريدون التقاط صور لأنفسهم، مما يعرضهم للخطر أكثر أثناء محاولتهم أخذ لقطة شخصية مميزة”.



وبحسب دراسة هندية، قتل في الفترة بين تشرين الأول 2011 وتشرين الثاني 2017، نحو259 شخصاً على الأقل في جميع أنحاء العالم أثناء التقاط سيلفي، وذلك مقارنة بـ50 شخصاً فقط قتلوا بسبب هجمات أسماك القرش في نفس الفترة.

وبينت الدراسة أن النساء هن الأكثر التقاطاً للسيلفي، لكن الرجال هم الأكثر عرضة للمخاطر، حيث يشكلون ثلاثة أرباع وفيات السيلفي، سواء في حالات الغرق أو الحوادث أو السقوط أو حوادث إطلاق النار.



وتتسابق الشركات المصنعة لأجهزة “الموبايل” حول العالم في صناعة هواتف ذكية مزودة بأفضل الكاميرات الأمامية لالتقاط أفضل صورة “سيلفي”، فأصبح المعيار الأول عند لكثير من الناس خلال اقتنائهم لتلك الهواتف هو جودة ودقة الكاميرة الأمامية.



وأصبحت الغاية الأولى من أي “جمعة” أو “مشوار” هو التقاط صورة سيلفي ونشرها على وسائل التواصل الاجماعي، قبل التفكير حتى بالاستمتاع أو الترفيه عن النفس.



يذكر أن الهند تمتلك رقماً قياسياً في عدد الأشخاص الذين يموتون أثناء تصوير أنفسهم، بتسجيل 159 وفاة.