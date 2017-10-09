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دراسة: العسل يحتوي على مواد خطرة تضر بصحة البشر

نشرت مجلة " Science" مقالا يوضح النتائج التي توصل إليها العلماء في مركز البحوث، والتي تظهر وجود مبيدات حشرية في العسل.دراسة: العسل يحتوي على مواد خطرة تضر بصحة البشر

فوائد عسل النحل على الريق

وقام مجموعة خبراء بإشراف الدكتور إدوارد ميتشل من جامعة السويسري نيوشاتل باختبار 198 عينة من عسل مأخوذ من مناطق مختلفة حول العالم، ووجدوا أن 75% منها تحتوي على نوع واحد على الأقل من مادة Neonicotinoid (مادة مبيدة للحشرات)، و أكثر من خمس العينات تحتوي على نوعين أو أكثر من هذه المادة الكيميائية، وحوالي 10% تحتوي على أربعة أو خمسة من هذه المواد.
وأشار الباحثون إلى أنه في معظم الحالات، لا تزيد نسبة المبيدات في العسل عن المستوى الآمن للاستهلاك البشري. ومع ذلك وجدوا بعض الاستثناءات على وجه الخصوص، في العينات المأخوذة من ألمانيا وبولندا.

وأوضح أستاذ في علم الأحياء في جامعة ساسكس البريطانية ديف غولسون، أنه من الصعب التنبؤ بالأثر السلبي لهذه المواد على جسم الإنسان.

ولفت العالم إلى أن هذه المواد لن تتسبب في قتل مستهلكي العسل. ولكن من غير المعروف ما هي الآثار السلبية الطويلة المدى التي يمكن أن تتسبب فيها هذه المبيدات على العسل وغيرها من الأطعمة"، مشيرا إلى أنه من الصعب جدا إجراء دراسة تعطينا الجواب الشافي.

يذكر أن نيونيكوتينوادس هي مواد كيميائية تستخدم لحماية المحاصيل من الحشرات، ويقوم النحل برشفها من خلال الرحيق.

المصدر: سبوتنيك

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