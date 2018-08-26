دخول 376 منشأة صناعية جديدة برأسمال 417ر10 مليارات في النصف الأول من العام الحالي

أكدت مديرية الاستثمار في وزارة الصناعة دخول 376 حرفة ومنشأة ومشروعا استثماريا جديدا حيز الانتاج خلال النصف الأول من العام الحالي برأسمال بلغ 417ر10 مليارات ليرة سورية وفرت نحو 1712 فرصة عمل.

وأوضحت المديرية في تقرير التتبع النصفي للعام الحالي دخول 238 منشأة صناعية منفذة على القانون 21 لعام 1958 في الانتاج برأسمال بلغ 396ر4 مليارات ليرة أمنت 1326 فرصة عمل توزعت بين القطاع الكيميائي بنحو 96 منشأة والقطاع الغذائي 79 منشأة والهندسي 46 والنسيجي 17 منشأة.

وحسب المديرية دخلت الانتاج 137 منشأة حرفية برأسمال بلغ 528 مليون ليرة وفرت 336 فرصة عمل منها 19 حرفة في القطاع الغذائي و35 حرفة هندسية و24 حرفة كيميائية و9 حرف نسيجية ووزعت هذه الحرف بين المحافظات بينما دخل مشروع استثماري واحد في القطاع الغذائي مشملا بموجب قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2017 مرحلة الانتاج في مدينة حسياء الصناعية برأسمال يبلغ 750 مليون ليرة ووفر 50 فرصة عمل.

أما بشأن المشاريع الصناعية المرخصة فأوضحت مديرية الاستثمار الصناعي أنه تم ترخيص 1025 منشأة بلغ رأسمالها 227ر61 مليار ليرة توفر حين تنفيذها 9135 فرصة عمل.

وعزت وزارة الصناعة دخول هذا العدد من المنشآت الصناعية حيز الانتاج وقيام المستثمرين بالترخيص للمنشآت والمشاريع الصناعية إلى تعافي بيئة العمل والاستثمار الصناعي بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري وإعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق والمدن الصناعية وتأمين الطرقات منها وإليها إلى جانب صدور العديد من القرارات والإجراءات والتسهيلات المتعلقة بتشجيع الاستثمار الصناعي واستقرار أسعار الصرف.

سانا