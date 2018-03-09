دخول قافلة مساعدات للمدنيين المحاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية
دخلت صباح اليوم تحت إشراف الهلال الأحمر العربي السوري قافلة مساعدات إلى المدنيين المحاصرين من إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وتتألف القافلة المشتركة بين الهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة من 13 شاحنة محملة بمواد غذائية وإغاثية تكفى 12 ألف شخص.
وتنتشر في عدد من قرى وبلدات الغوطة الشرقية مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم جبهة النصرة تستهدف بالقذائف الأحياء السكنية في مدينة دمشق ومحيطها وتحتجز المدنيين وتتخذ منهم دروعا بشرية حيث لا تزال تمنعهم من المغادرة عبر الممر الآمن المؤدي إلى مخيم الوافدين كما أطلقت النار على سيارات تقل مدنيين حاولوا الخروج اليوم عبر الممر الانساني الذي تم افتتاحه امس من جسرين إلى المليحة.
يذكر أنه تم يوم الاثنين الماضي ضمن الخطة الشهرية لإيصال المساعدات الإنسانية المتفق عليها مع اللجنة العليا للإغاثة في الجمهورية العربية السورية إدخال قافلة مساعدات مؤلفة من 46 شاحنة إلى المدنيين المحاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية تكفي لنحو 70 ألف شخص.
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