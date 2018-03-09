دخول قافلة مساعدات للمدنيين المحاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية

وتنتشر في عدد من قرى وبلدات الغوطة الشرقية مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم جبهة النصرة تستهدف بالقذائف الأحياء السكنية في مدينة دمشق ومحيطها وتحتجز المدنيين وتتخذ منهم دروعا بشرية حيث لا تزال تمنعهم من المغادرة عبر الممر الآمن المؤدي إلى مخيم الوافدين كما أطلقت النار على سيارات تقل مدنيين حاولوا الخروج اليوم عبر الممر الانساني الذي تم افتتاحه امس من جسرين إلى المليحة.