دخول عدد من بلدات ريف حمص في المصالحات

أعلن مركز المصالحة الروسي العامل في قاعدة حميميم الجوية في سوريا، أن مدينة الرستن وعدداً من القرى والبلدات في ريف حمص الشمالي، وافقت على الانضمام إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية.

وأوضح ممثل المركز العقيد يفيغيني كاريف، عقب لقائه مع عدد من وجهاء البلدات أن الاتفاق يأتي في إطار توسيع نطاق المصالحات المحلية وإعادة الاستقرار وتسهيل دخول المساعدات.