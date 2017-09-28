دخول عدد من بلدات ريف حمص في المصالحات
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دخول عدد من بلدات ريف حمص في المصالحات

أعلن مركز المصالحة الروسي العامل في قاعدة حميميم الجوية في سوريا، أن مدينة الرستن وعدداً من القرى والبلدات في ريف حمص الشمالي، وافقت على الانضمام إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية.دخول عدد من بلدات ريف حمص المصالحات

وأوضح ممثل المركز العقيد يفيغيني كاريف، عقب لقائه مع عدد من وجهاء البلدات أن الاتفاق يأتي في إطار توسيع نطاق المصالحات المحلية وإعادة الاستقرار وتسهيل دخول المساعدات.

ودخلت الاتفاق أمس، إلى جانب الرستن، عدة بلدات من أبرزها الكن والروضة وكفرنان وكيسين وأم شرشوح وحوش الأكراد وكفرلاها وتلدو والغنطو والدار الكبيرة وتلدهب والطيبة الغربية.

المصدر:الأخبار

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