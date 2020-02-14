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دخلا إلى محل ابن عمهما ليشتريا.. فقتلهما

أقدم المدعو “فهد, غ” من أهالي بلدة مفعلة شرقي السويداء، على قتل إثنين من أبناء عمومته ” منيار.غ” و” مهاب ,غ” بمسدسه الحربي مساء الثلاثاء الماضي دون سبب يذكر.


وأكد مصدر أهلي مطلع على الحادثة  أن الشقيقين كانا متوجهين إلى محل بقالة تعود ملكيته للقاتل، ولكنه مؤجر لغيره، حيث لاقاهما عند باب المحل، طالباً منهما الرحيل وعدم الشراء، وعندما اعترضا على ذلك وبكل بساطة أخرج مسدسه، وأردى ابن عمه الأول منيار (متزوج منذ سنة)، فحاول الشقيق الصغير التدخل، لكن القاتل عاجله بطلقة أخرى قاتلة. وبين المصدر أن والد الضحيتين يعتقد أن السبب الرئيسي لهذه الجريمة الغادرة خلاف أخيه مع القاتل، وكرد فعل قام بقتل ولديه اللذين لا ذنب لهما.


يذكر أن القاتل وأهله قد رحلوا من البلدة إلى مكان آخر بعد أن هددوا كل من يقترب منهم بالموت.‎

 

 


صاحبة الجلالة