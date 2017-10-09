دخان ومشروبات كحولية ومواد تجميل: هذا ماتم ضبطه في إحدى الندوات المدرسية !!

أكد محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري، أن الواقع التربوي في المحافظة لا يسر مطلقاً، ومن خلال الجولات المتكررة على المدارس في مدينة حماة ومناطق المحافظة لمسنا ترهلاً كبيراً وإهمالاً شديداً وعدم تحمل المسؤولية، ونقصاً حاداً في الكادر التعليمي والمقاعد والكتب، وسوءاً في صيانة الأبنية المدرسية، ماجعلنا ننهي تكليف عدد من إدارات المدارس والدوائر المعنية، كرئيس دائرة الأبنية المدرسية وتكليف مهندس آخر بدلاً منه، وثمَّة إجراءات عقابية أخرى سنتخذها في إطار محاسبة المقصرين حتى يستقيم هذا الواقع.

ورداً على سؤال حول أهم الملاحظات السلبية التي كشفها في جولاته، قال المحافظ: لقد لمسنا تقصيراً واضحاً في أداء الكادر التربوي، وإهمالاً شديداً في النظافة العامة، وفي صيانة أبواب المدارس ونوافذها وأدراجها، واستثماراً سيئاً لندوات بعضها حيث ضبطنا مواد غذائية مخالفة للمواصفات وسلامة الطلاب، وأكسسوارات ومواد تجميل، ودخاناً مهرباً ومشروبات كحولية كما في ندوة الثانوية الصناعية بمصياف وقد وجهنا بإغلاقها فوراً.

ولتغيير هذا الواقع المتردي نحو الأفضل قال المحافظ: لقد عقدنا اجتماعاً للكوادر التعليمة في المحافظة ركزنا فيه على دعم العملية التربوية والتعليمية وتأمين كل مستلزمات نجاحها وأكدنا للعاملين في هذا القطاع، أنه من غير المسموح بعد مضي أكثر من شهر على انطلاقة العام الدراسي أن يكون القطاع التربوي بهذا السوء، ودون الطموحات المأمولة منه، ويعاني ترهلاً سواء من الإدارات أو الطواقم التدريسية.

وبعد هذا الاجتماع لن نكتفي بالملاحظات والاجتماعات، وإنما ستكون هناك إجراءات عقابية بحق كل المقصرين والمخالفين والمسيئين خلال الفترة المقبلة.

وكالات