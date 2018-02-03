دبابة غير عادية من صنع سوري – كوري – سوفيتي تظهر في سوريا

وتم في البداية تزويدها بمعين المدى الليزري من صنع كوري شمالي. كما حصلت الدبابة السوفيتية على نظام متطور لإدارة النيران.

وتم في البداية تزويدها بمعين المدى الليزري من صنع كوري شمالي. كما حصلت الدبابة السوفيتية على نظام متطور لإدارة النيران.

وكانت النتيجة أن دقة رماية مدفع الدبابة ازدادت إلى حد كبير.

وكانت النتيجة أن دقة رماية مدفع الدبابة ازدادت إلى حد كبير.