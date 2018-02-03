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دبابة غير عادية من صنع سوري – كوري – سوفيتي تظهر في سوريا

 

أفادت مواقع الإنترنت بمشاهدة آلية حربية غير عادية ضمن صفوف القوات الحكومية السورية.

ووفق موقع “فيستنيك” فإنها دبابة سوفيتية الصنع من طراز “تي-55” قام بتطويرها خبراء كوريون شماليون ومهندسون سوريون.

وتم في البداية تزويدها بمعين المدى الليزري من صنع كوري شمالي. كما حصلت الدبابة السوفيتية على نظام متطور لإدارة النيران.

وكانت النتيجة أن دقة رماية مدفع الدبابة ازدادت إلى حد كبير.

وأجريت هذه التعديلات قبل بدء أحداث الحرب في سوريا بوقت طويل. وعندما بدأت الحرب تم تزويد دبابات “تي-55” بنظام المقاومة الإلكترونية المسمى “السراب 2” الذي يتيح إحباط توجيه الصواريخ المضادة للدبابات، وبالأخص صواريخ “تاو” الأمريكية.

وحتى تكون حماية هذه الدبابات مضمونة تماماً يرتئي خبراء عسكريون تركيب الحواجب الواقية التي تستطيع مقاومة القنابل الصاروخية عليها.

المصدر : سبوتنيك

 

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