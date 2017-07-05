دبابات روسية للكويت وشركة تجميع لها في مصر

أعلنت مؤسسة «أورال فاغون زافود» (من قطاع الصناعات الحربية الروسية)، أمس، أنها تخطط لإتمام الإعداد لصفقة توريد 146 دبابة من طراز «تي-90 إم إس» للكويت حتى نهاية هذا العام.

وفي تقريرها السنوي المنشور في موقعها الإلكتروني الرسمي، أشارت المؤسسة إلى أن إتمام الاستعدادات لتوقيع الصفقة المذكورة مع الكويت يعد من أولوياتها في التعاون مع الجهات الخارجية.

هذا وتعتزم شركة «أورال فاغون زافود» الروسية، إنشاء شركة لتجميع دبابات برخصة روسية من طراز «تي- 90 إس» في مصر.

وجاء في التقرير السنوي للشركة: «في قائمة الاتجاهات ذات الأولوية للتعاون العسكري التقني في 2017 بند يشير إلى العمل على مشروع إنشاء شركة مرخصة لتجميع دبابات (تي-90 إس/ إس كا) من قبل العميل 818 (مصر)».

من جهة ثانية، أكد تقرير شركة «أورال فاغون زافود» أن روسيا تنوي توريد دبابات من طراز «تي– 90/ إس كا» إلى كل من فيتنام والعراق «بين قائمة التوجهات الأولوية للتعاون العسكري– التقني لعام 2017. وتنفيذ عقد رقم 704 (مع فيتنام) لتوريد 64 دبابة من طراز (تي – 90/ إس كا)، وتنفيذ عقد 368 (مع العراق) لتوريد الشحنة الأولى من دبابات طراز (تي – 90/اس كا) بعدد 73 دبابة».

وحسب التقرير، تخطط الشركة هذا العام لعرض الدبابة «تي- 90 إم إس» في السوق الهندية إضافة إلى تحديث أسطول من دبابة «تي-72».



روسيا اليوم