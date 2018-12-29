دبابات الجيش تسير لملاقاة دبابات ليوبارد التركية

أفادت معلومات عن توجه وحدات النخبة في الجيش السوري إلى مدينة منبج.



يذكر أن الجيش السوري ينقل الفرقة الرابعة دبابات إلى منطقة مدينة منبج.



وتُظهر صور نُشرت على الإنترنت نقل دبابات تابعة للفرقة الرابعة من طراز “تي-72إم1” بواسطة سيارات الشحن.



ولوحظ كذلك نقل دبابات “تي-72إم1” ومدافع “شيلكا” التابعة للحرس الجمهوري السوري اللواء 105 في نفس الاتجاه.



وأفادت نفس المعلومات بأن دبابات الجيش التركي الأساسية “ليوبارد 2ايه4” عبرت الحدود السورية وتسير نحو منبج.



وأعلن الجيش السوري في يوم 28 ديسمبر/كانون الأول دخوله إلى مدينة منبج في ريف حلب، ورفع العلم الوطني على أرضها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة القول “انطلاقا من الالتزام الكامل للجيش والقوات المسلحة بتحمل مسؤولياته الوطنية في فرض سيادة الدولة على كل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية، واستجابة لنداء الأهالي في منطقة منبج تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منبج ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها”.



وكانت قوات “حماية الشعب الكردية” قد أصدرت بيانا دعت فيه الحكومة السورية إلى فرض سيطرتها على المناطق التي انسحبت منها ولا سيما منبج وحمايتها من الهجوم التركي.