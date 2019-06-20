دب قطبي يائس ..!

وُجد دب قطبي يتضور جوعاً في مدينة نوريلسك الصناعية الروسية في شمال سيبيريا.وكانت الدبة الأنثى، التي تبدو ضعيفة ومرضية، ملقاة على الأرض لساعات، وكانت قدماها ملطختين بالوحل.



والجدير بالذكر أنّها الدبة القطبية الأولى التي شوهدت في المدينة منذ أكثر من 40 عامًا.



وقال أوليغ كراشيفسكي، خبير الحياة البرية الذي قام بتصوير الدبة عن قرب، إنّه من غير الواضح سبب وجود هذه الدبة هنا، بعيدةً مئات الكيلومترات من موطنها الطبيعي في القطب الشمالي، لكن من الممكن أنّها ضاعت ببساطة. وأكّد الخبير أنّ عيونها كانت تدمع، ومن الواضح أنها لم تكن تستطيع النظر جيدًا.



ولسوء الحظ، لقد تسبب تغيّر المناخ في إتلاف موائل الجليد البحري، ما أجبر الدببة القطبية على البحث عن المزيد من الطعام على الأرض وجعلها تحتك بالبشر وبالمناطق المؤهلة للسكن.



إضافةً، أُعلنت حالة الطوارئ في منطقة يسكنها الناس في شمال روسيا في وقتٍ سابقٍ من هذا العام عندما شوهدت عشرات الدببة القطبية الجائعة تدخل إلى المباني العامة والمنازل بحثاً عن الطعام.



ومن المتوقع أن يصل خبراء الحياة البرية إلى نوريلسك لتقييم حالة الدبة، وليس واضحاً ما هي الخطوة التالية، علماً أنّ الدبة تبدو ضعيفةً جدًا ولا يمكن إعادتها إلى موطنها الطبيعي.