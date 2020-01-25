دايت سريع للتخلّص من البطن في 4 أيّام!

تُعتبر مشكلة السّمنة من أكثر المشاكل الصحّية شيوعاً التي تدفع معظم من يعانون منها إلى البحث عن حمياتٍ غذائيّةٍ قاسيةٍ للتخلّص من الوزن الزائد بسرعة وفي وقتٍ قياسيّ، وخصوصاً في منطقة البطن والأرداف.



نكشف في هذا الموضوع برنامج دايت سريع للبطن، يُنصح باستشارة أخصائي التغذية أو الطّبيب بشأنه قبل الشّروع في اتّباعه.





عند الحديث عن رجيمٍ للتخلّص من البطن في وقتٍ سريعٍ وقياسيّ، لا بدّ من الإلتزام ببرنامجٍ محدّد بشكلٍ دقيق.



في هذا الإطار، نكشف في ما يلي ما يمكن تناوله ضمن الوجبات الأساسيّة الـ 3 على مدى 4 أيّام:



– اليوم الأول:



* وجبة الفطور اليوميّة:



كوب من عصير البرتقال الطّبيعي، وكوب من اللبن الرائب الخالي من الدّسم، وفنجان من القهوة مع الحرص على عدم إضافة السّكر.



* وجبة الغداء:



قطعة من السمك المشوي، وطبق من سلطة الخيار والخس والبندورة، إضافة إلى كوبٍ من عصير الليمون الحامض الطّبيعي.



* وجبة العشاء:



بيضة مسلوقة، وحبّة من البطاطا المسلوقة، وثمرة من البرتقال.



– اليوم الثاني:



* وجبة الغداء:



قطعة من اللحم المشوي، وطبق من سلطة الخيار والخس والبندورة، وكوب من عصير البرتقال الطبيعي.



* وجبة العشاء:



طبق من الخضار المسلوقة مثل الفاصوليا، والكوسا، والقرنبيط، وثمرة من التفاح.



– اليوم الثالث:



* وجبة الغداء:



قطعة من صدر الدّجاج المشوي، أوراق خسّ وكوب من عصير البندورة.



* وجبة العشاء:



علبة من التونة المنزوعة من الزيت، والبروكلي المسلوق إضافة إلى كوب من عصير الليمون الحامض الطّبيعي المحلّى بالعسل.



– اليوم الرابع:



* وجبة الغداء:



قطعة من اللحم المشوي، طبق من شوربة الخضار، وثمرة من التفاح.

* وجبة العشاء:



بيضتان مسلوقتان، وقطعة من الجبنة خالية الدّسم، وشريحتان من الأناناس.

نصائح تزيد من فعاليّة الدايت



من أجل زيادة فعاليّة الدايت السريع للتخلّص من البطن، هناك بعض النّصائح التي يمكن أخذها بعين الإعتبار:



– التخلّي عن هذه الأطعمة:



يُفضّل تجنّب تناول الأطعمة المصنّعة أو تلك التي قد تسبّب الشّعور بالغثيان إلى جانب الأطعمة المليئة بالكربوهيدرات كالمعكرونة والموز والخبز.



كما يُنصح بالتخلّص من مجموعات الكافيين والكحول والأطعمة المعالجة والأطعمة المحلاة بالسكر من النظام الغذائي، لأنّها عدوّ الحصول على بطنٍ مسطّح.



– توقيت الوجبات:



يُنصح بالحرص على تناول وجبة الفطور خلال السّاعة الأولى من بعد الاستيقاظ من النّوم، مع مراعاة احتوائها على كافة العناصر الغذائيّة المهمّة، إضافة إلى تجنّب تناول وجبة العشاء بعد الساعة الثامنة مساءاً؛ لترك المجال للجسم ليتمّم عمليّة الهضم.



هذا الدايت السّريع لا بدّ من عدم المواظبة عليه قبل استشارة الطّبيب للتأكّد من إمكانيّة تحمّل الجسم للأنظمة الغذائيّة المختلفة.



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