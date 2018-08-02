داعش “انتهى”.. والمنطقة الجنوبية قاب قوسين من إعلان التحرير الكامل

أعلن مصدر عسكري سورية تحرير آخر معاقل تنظيم داعش في حوض اليرموك بعد دخول قوات الجيش العربي السوري إلى بلدة القصير الحدودية مع الأردن والتي كان يتحصن فيها آخر عناصر تنظيم داعش الإرهابي.



نهاية تنظيم “داعش” في حوض اليرموك تعني إخلاء كامل محافظة درعا من التنظيمات الإرهابية عبر العمل العسكري واتفاقيات التسوية التي أدت إلى خروج المئات من إرهابيي النصرة والمسلحين غير الراغبين في التسوية باتجاه الشمال السوري

فيما لا زالت عملية إجلاء الإرهابيين من بلدات جباثا الخشب وأوفانيا في ريف القنيطرة تسير على قدم وساق، من أجل إعلان المنطقة الجنوبية خالية من الإرهاب بشكل كامل، حسب ما أكدت وكالة الأنباء الرسمية سانا.

ومع سقوط آخر معاقل تنظيم داعش، لاذ بعض العناصر بالفرار ضمن الأودية الحدودية في حوض اليرموك، إلا أن قوات الجيش تقوم بملاحقتهم والقضاء عليهم.

وقالت وكالة سانا إن الجيش عثر على مستودع أسلحة ضخم للإرهابيين في قرية عابدين المحررة اول من أمس، ضم طائرات مسيرة إسرائيلية الصنع، وقذائف مضادة للدروع، كذلك عثر في قرية كويا، المحاذية لقرية القصير على الحدود مع الأردن، على مستودع أغذية ومستودي أدوية بينها ما هو سعودي المنشأ.



الوطن أون لاين