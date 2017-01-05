داعش يفرض «الزي الباكستاني» على رجال دير الزور

شن عناصر تنظيم داعش المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية، حملة اعتقالات في ريف دير الزور الشرقي طالت العديد من الشبان، بتهم مخالفة اللباس الشرعي الذي فرضه التنظيم على السكان في أماكن سيطرته والمتمثل بالزي الباكستاني.

ونقلت مواقع إلكترونية معارضة، عن أحد سكان هذا الريف ويدعى خليل الحمد، قوله: «إن عناصر الحسبة التابعة للتنظيم قاموا بحملة اعتقالات، مساء أمس (الثلاثاء)، طالت عدداً كبيراً من الشبان في قرى وبلدات الريف الشرقي، وذلك بحجة مخالفة اللباس الشرعي، كما قاموا بضرب رجل مسن بقرية بقرص، لعدم ارتداء زوجته للنقاب، علماً أن المرأة عمرها يقارب الستين عاماً»، على حد تعبيره.

وأضاف الحمد: إن عناصر الحسبة فرضوا على عموم المدنيين، شباناً وأطفالاً (من سن 12 حتى 55 عاماً)، ارتداء الزي الباكستاني، وعدم ارتداء البنطال والقميص لوحدهما، مهددين أي مخالف بالمحاسبة والغرامة، حيث سيجري تطبيق القرار المتعلق باللباس على كافة المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم، وفق قوله. إلى ذلك، قام التنظيم بإغلاق مقاهي إنترنت بمدينة الميادين والإبقاء على اثنين منها، أحدهما للرجال والآخر للنساء، وذلك «لدواع أمنية»، بحسب عناصره. يشار إلى أن التنظيم يسيطر على كامل ريف دير الزور، وأجزاء كبيرة من المدينة، ويفرض حصاراً على ما تبقى من أجزاء تحت سيطرة قوات الجيش العربي السوري، للعام الثاني على التوالي.

وكالات