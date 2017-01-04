داعش يصف أردوغان بـ«الطاغوت» والجولاني بـ«الخائن»

في إطار الخلافات المتصاعدة بينهما بعد علاقات وئام سادت في مراحل سابقة على أساس مبادلة نفط سورية المسروق بحرية الانتقال، هاجم تنظيم داعش المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، كما هاجم التنظيم شقيقه في الإرهاب تنظيم «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً).

وبثت وكالة أنباء محسوبة على تنظيم داعش، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيلما جديداً حرض التنظيم فيه بشدة على تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، واصفا إياه بـ«الطاغوت الأتاتوركي». وهاجم التنظيم في الفيلم دور تركيا فيما سماه «تسليم حلب» بـ«التنسيق مع روسيا وإيران». وشن التنظيم عمليات عدة في تركيا، كان آخرها الهجوم الذي نفذه مسلح وأودى بحياة 39 شخصاً من جنسيات مختلفة في حين كانوا يحتفلون بليلة رأس السنة في إسطنبول.

ووصف الفيلم، ومدته نحو 15 دقيقة، زعيم «فتح الشام»، المدعو أبو محمد الجولاني، بـ«الخائن والعميل» لمصلحة الغرب، وإنه يلهث وراء ما يُعرف بـ«الصحوات».

وكالات