القوات العراقية تسيطر على حي الميثاق شرق الموصل
224 خفيراً جمركياً «مختلساً» في أمانة جديدة يابوس
الحكومة في حلب وخميس يطالب رجال الدين الإرتقاء بالخطاب الديني
25 قتيلاً من «فتح الشام» بينهم قادة في غارة على مقر لها في إدلب
شيخ شيوخ البكارة: المعارضة مرتزقة ومرتهنة والأسد رئيس شرعي
اشتداد المعارك في محيط «الفيجة»: الحل العسكري خياراً
ترحيل جديد لمسلحين من ريف دمشق إلى إدلب.. و3 أيام مهلة لآخرين
«المرصد»: 500 ضحية بنيران تركية خلال 2016
قرار بإغلاق القناة الأولى للتلفزيون وإذاعة صوت الشعب
مقتل وإصابة ستة عراقيين بتفجير إرهابي انتحاري غرب مدينة الرمادي
«وادي بردى» الحسم قريب ومسلحون ينتظرون دخول الجيش لتسليم أنفسهم
انتحار الأمين العام السابق لمجلس الدولة المصري بعد اتهامه في قضية «الرشوة الكبرى»
الجهات المختصة تطالب بإتمام المصالحة في كناكر
21 باصاً أخضر لا تزال محتجزة في الفوعة وكفريا وأهالي البلدتين يناشدون لاستكمال اتفاق حلب كاملاً
غارات التحالف السعودي في اليمن تقتل 11 مدنياً

داعش يصف أردوغان بـ«الطاغوت» والجولاني بـ«الخائن»

في إطار الخلافات المتصاعدة بينهما بعد علاقات وئام سادت في مراحل سابقة على أساس مبادلة نفط سورية المسروق بحرية الانتقال، هاجم تنظيم داعش المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، كما هاجم التنظيم شقيقه في الإرهاب تنظيم «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً).
وبثت وكالة أنباء محسوبة على تنظيم داعش، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيلما جديداً حرض التنظيم فيه بشدة على تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، واصفا إياه بـ«الطاغوت الأتاتوركي». وهاجم التنظيم في الفيلم دور تركيا فيما سماه «تسليم حلب» بـ«التنسيق مع روسيا وإيران». وشن التنظيم عمليات عدة في تركيا، كان آخرها الهجوم الذي نفذه مسلح وأودى بحياة 39 شخصاً من جنسيات مختلفة في حين كانوا يحتفلون بليلة رأس السنة في إسطنبول.
ووصف الفيلم، ومدته نحو 15 دقيقة، زعيم «فتح الشام»، المدعو أبو محمد الجولاني، بـ«الخائن والعميل» لمصلحة الغرب، وإنه يلهث وراء ما يُعرف بـ«الصحوات».

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.