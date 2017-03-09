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داعش يجند المزيد من الأطفال والرجال

يواصل تنظيم داعش الإرهابي تجنيد الأطفال والرجال في معسكرات تدريبية تابعة له في الرقة معقله الرئيسي في سورية، وذلك بالترافق مع خساراته المتتالية وتضييق الخناق عليه. وتحدثت وكالة «سمارت» المعارضة، أمس، عن انضمام عشرات الأطفال والرجال لأهال ونازحين في مدينة الرقة، شمالي سورية، إلى معسكرات تدريبية تابعة لداعش. يأتي ذلك بعد حملات إعلامية ودينية للتنظيم، وإصدار «شرعيه» فتاوى توجب «جهاد الدفع» على كل رجل وامرأة، عممها في الخطب الدينية في المساجد وعبر وسائل إعلامه.
ونقل التنظيم بباصات عبر جسر الرشيد نحو سبعين رجلاً وشاباً وطفلاً تتراوح أعمارهم بين الـ15 و35، إلى معسكراته من دون تحديد مناطقها.
وسبق أن أنشأ التنظيم معسكرات تدريبية لتجنيد الأطفال وأخرى «عسكرية وشرعية» للرجال، التي نقل إليها مؤخراً أطفالاً أسرى إيزيديين، وعناصر من «لواء الأقصى» المبايع للتنظيم الوافدين من حماة.
كما يأتي ذلك في وقت يضيق الجيش العربي السوري الخناق على التنظيم في ريف حلب الشمالي الشرقي، وكذلك مع تصعيد «قوات سورية الديمقراطية» ذات الأغلبية الكردية المعارك معه في محافظتي الرقة ودير الزور.

وكالات

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