داعش يتوعد بالجلد لمن يتحدث عن مقتل البغدادي

هدد تنظيم داعش الإرهابي، بجلد كل من يتحدث عن موت متزعمه أبي بكر البغدادي 50 جلدة، وذلك بعد إعلان شيخ مقرب منه مقتله.

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن مصادر محلية قولها: إن «تنظيم داعش نشر بياناً مقتضباً في أرجاء تلعفر غرب الموصل، حدد فيه عقوبة 50 جلدة لكل من يتحدث عن موت البغدادي، في ردة فعل مفاجئة من التنظيم الذي التزم الصمت حيال مصير زعيمه».

وأضاف المصدر: إن «خطبة أبو قتيبة، وهو أحد المقربين جداً من البغدادي، يوم الجمعة الماضي، في أحد مساجد تلعفر لمحت بشكل واضح لمقتل البغدادي، ما أثار جدلاً واسعاً».



روسيا اليوم