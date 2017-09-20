داعش يتقلص بريف حمص الشرقي والجيش يصد هجوما واسعا للنصرة

واصل الجيش العربي السوري بمساندة القوات الحليفة تقدمه في جيب داعش المحاصر بريف حماة الشرقي وسيطر على عدد من المناطق والتلال الحاكمة، في وقت كانت جبهة ريف حماة الشمالي تشهد هجوما واسعا لإرهابيي النصرة رغم دخولها اتفاق تخفيف التصعيد مؤخرا.

وأكد مصدر عسكري اليوم أن الجيش تمكن من استعادة الجيش على “رسم الطويل ـ بيوت النزال ـ القنطرة ـ ضهرة السطحية ـ ضهرة النزال” وعلى عدد من التلال والنقاط الحاكمة المحيطة بها في ريف حمص الشرقي.