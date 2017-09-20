داعش يتقلص بريف حمص الشرقي والجيش يصد هجوما واسعا للنصرة
واصل الجيش العربي السوري بمساندة القوات الحليفة تقدمه في جيب داعش المحاصر بريف حماة الشرقي وسيطر على عدد من المناطق والتلال الحاكمة، في وقت كانت جبهة ريف حماة الشمالي تشهد هجوما واسعا لإرهابيي النصرة رغم دخولها اتفاق تخفيف التصعيد مؤخرا.
وأكد مصدر عسكري اليوم أن الجيش تمكن من استعادة الجيش على “رسم الطويل ـ بيوت النزال ـ القنطرة ـ ضهرة السطحية ـ ضهرة النزال” وعلى عدد من التلال والنقاط الحاكمة المحيطة بها في ريف حمص الشرقي.
وأشار المصدر إلى أن العملية أدت إلى تدمير مقرات لتنظيم داعش بما فيها من عربات وأسلحة ومقتل عدد كبير من عناصره.
وكان الجيش سيطر أيضا على قرية “الشليشات” عند سلسلة جبال الشومرية في ريف حمص الشرقي، وكذلك قرية “المعضمية” جنوب شرق بلدة “عقيربات” في ريف حماه الشرقي.
في المقابل شن تنظيم النصرة هجوما واسعا على المناطق الآمنة محور “معان” و”قصر ابو سمرة” في ريف حماه الشمالي إلا أن الجيش صد الهجمات المتتالية ودمر دبابتين وعربتي ” ب م ب” للنصرة والجماعات المسلحة المتحالفة معها عند محور “قصر أبو سمرة” موقعا قتلى وجرحى في صفوف الإرهابيين.
كما شارك سلاح الجو السوري بقوة في صد هجوم النصرة عبر شن غارات مكثفة على تحركاتها في “عطشان” و”سكيك” و”أم حارتين” و”مورك” و”كفرزيتا” بريف حماة الشمالي.
المصدر : وزارة الدفاع السورية - الإعلام الحربي
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