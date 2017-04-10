داعش يباغت «الحر» في التنف وأنباء عن تدخل أميركي

شن تنظيم داعش الإرهابي هجوماً على ما يسمى «جيش سورية الجديد» التابع لميليشيا «الجيش الحر» عند معبر التنف على المثلث الحدودي بين سورية والعراق والأردن، وسط أنباء عن قيام قوة أميركية أردنية خاصة بدعم «الجديد».

وذكر محمد عدنان الناطق باسم «جيش أحرار عشائر الجنوب» أحد مكونات «جيش سورية الجديد»، وفق ما نقلت نشرة «كلنا شركاء» الالكترونية المعارضة، أن «عربة مفخخة انفجرت على ساتر سريّة (التنف)، من بعدها حاول عناصر التنظيم التسلل إلى السرية، ولكن مقاتلي جيش (سورية الجديد المدعوم أميركيا وأردنيا) تمكنوا من التصدي لهجوم التنظيم، وقتل ثمانية عناصر وأسر عنصراً آخر».

وأضاف: أن «رتلاً من مقاتلي (ميليشيا) أسود الشرقية خرج لمؤازرة كتائب الثوار في منطقة التنف ولكن التنظيم استهدف الرتل بدراجة مفخخة ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة آخرين من رتل كتائب الثوار، وأكد أن هجوم التنظيم أخفق عقب تمكن كتائب الثوار من التصدي لمقاتليه».

وأشار عدنان إلى أن المنطقة المستهدفة من قبل التنظيم تبعد عن مخيم الركبان الأردني للاجئين السوريين نحو سبعة كيلومترات، ولفت إلى أن سيارة مخففة حاولت الاقتراب من المخيم لكن مقاتلي ميليشيا «جيش أحرار العشائر» تمكنوا من تفجيرها وقتل اثنين بداخلها قبل أن تصل إلى المخيم.

وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض، فإن «الاشتباكات توقفت» عند معبر التنف، الذي هدف هجوم التنظيم للسيطرة عليه والتوغل أكثر نحو البادية السورية من ناحية الريف الجنوبي الشرقي، بعد أيام من خسارته لمناطق واسعة من القلمون الشرقي وأطرافها في مثلث حمص والسويداء وريف دمشق.

وفي سياقٍ متصل، نقل الموقع الالكتروني لقناة «روسيا اليوم» عن مصادر محلية أن «مروحيات أردنية حلقت فوق المنطقة الحدودية مع سورية، أثناء الاشتباكات بين مقاتلي المعارضة وتنظيم داعش، وسط استنفار لعناصر حرس الحدود الأردني، في الجهة المقابلة لمخيم الركبان».

وذكرت أنباء غير مؤكدة بحسب الموقع، أن «قوة أميركية أردنية خاصة تدخلت في الاشتباك لدعم قوات المعارضة، بعد تمكن مسلحي داعش من محاصرة وحدة من الجيش الحر. وزعمت أن نحو 20 دبابة وعربة أميركية مدرعة شاركت في صد الهجوم الداعشي».

وتحدث «شهود عيان» وفق «روسيا اليوم» عن تحليق طائرات مروحية أردنية فوق منطقة الاشتباك، «لم يؤكدوا ما إذا كانت قد نفذت ضربات ضدّ مسلحي داعش أم لا، وما إذا كان دورها مجرد تدخل بسيط اقتصر على حماية مقاتلي الجيش السوري الحر المتحالف مع قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أو تمهيدا لعملية أكبر تهدف إلى طرد مسلحي هذا التنظيم الإرهابي من البادية السورية».

ونشر المرصد شريط فيديو يُظهر فيه التنظيم إعدامه 5 مقاتلين وذبحهم، وتوعده الأردن وتحريضه على استهداف أجهزته العسكرية والأمنية.

المصدر: وكالات