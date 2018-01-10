داعش ترفض طلب «قسد» تسليمها «غرانيج» شرق الفرات

ونقلت مواقع إلكترونية معارضة عن المدعو إبراهيم الحسين من شبكة «فرات بوست» قوله: إن اتفاقاً يقضي بفتح طريق لمسلحي داعش المحاصرين في غرانيج للخروج من منطقة الشعيطات باتجاه الحدود مع العراق، عرضه قياديون في قوات «برق الشعيطات» التابعة (لما يسمى) «مجلس دير الزور العسكري» على مسلحي التنظيم، الذين وافقوا بداية بسبب كثافة القصف الجوي لطيران «التحالف الدولي» الذي تقوده أميركا على البلدة.

ونقلت مواقع إلكترونية معارضة عن المدعو إبراهيم الحسين من شبكة «فرات بوست» قوله: إن اتفاقاً يقضي بفتح طريق لمسلحي داعش المحاصرين في غرانيج للخروج من منطقة الشعيطات باتجاه الحدود مع العراق، عرضه قياديون في قوات «برق الشعيطات» التابعة (لما يسمى) «مجلس دير الزور العسكري» على مسلحي التنظيم، الذين وافقوا بداية بسبب كثافة القصف الجوي لطيران «التحالف الدولي» الذي تقوده أميركا على البلدة.