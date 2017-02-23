داعش تتلقى ضربة قوية قرب مطار الموصل والقوات العراقية تستعيد السيطرة على قرية «الشريعة»

ذكر مصدر مطلع في محافظة نينوى العراقية أن «مجموعة من الطائرات الحربية شنت فجر اليوم (أمس) غارات عنيفة على محيط مطار الموصل، وأبادت رتلاً لـ«داعش» مكوناً من عشر عربات.

يأتي ذلك على حين استعادت القوات العراقية السيطرة على قرية الشريعة الشمالية جنوب غرب تلعفر غرب الموصل في محافظة نينوى.

وأشار المصدر أمس الأربعاء إلى أن سيارات «داعش» كانت محملة بالمسلحين والعتاد في طريقها إلى مطار الموصل لتعزيز دفاعات التنظيم هناك.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: إن «العربات المدمرة تعود لما يسمى «كتيبة المرابطين» التي تضم عناصر النخبة بين عصابات «داعش» ومعظمهم من العرب والأجانب» لا العراقيين، لافتاً إلى أن «جثث عناصر التنظيم وبقايا مركباتهم المحروقة منثورة في المنطقة».

وضربة إبادة الرتل الموجعة لـ«داعش»، ليست الأولى التي يتلقاها التنظيم في الأيام الماضية، حيث أفيد مساء الثلاثاء، بمقتل من سماه التنظيم «مسؤول أمن مطار الموصل» واثنين من أعوانه خلال قصف جوي استهدف محيط المطار المذكور.

وذكر الفريق الركن عبد الأمير يار اللـه، قائد عمليات «قادمون يا نينوى» في تعليق صحفي الثلاثاء أن طلائع القوات الأمنية العراقية صارت على مشارف مطار الموصل.

وتناقلت وسائل الإعلام أنباء تفيد بانهيار نقاط المرابطة الخلفية لتنظيم «داعش» في معسكر الغزلاني غرب الموصل، وسط أنباء عن إعدام التنظيم تسعة من عناصره عقاباً على «فرارهم».

وأشارت هذه الوسائل إلى أن «نقاط التنظيم انهارت مع ساعات الفجر الأولى بعد تعرضها لقصف عنيف من القوات الأمنية العراقية»، لافتة إلى أن «العشرات من مسلحي التنظيم تركوا مواقعهم وهربوا إلى الأحياء المجاورة».

إلى ذلك نقلت وكالة الأنباء العراقية عن الحشد الشعبي في العراق قوله في بيان: «إن اللواء 45 التابع للحشد الشعبي باشر تطهير قرية الشريعة الشمالية من جيوب تنظيم داعش الإجرامي».

وفي بيان آخر أشار الحشد الشعبي إلى أن قوات اللواء العاشر حاصرت قرية العبرة الجنوبية غرب الموصل من جميع المحاور وتمكنت من تفجير سيارتين مفخختين على مشارف القرية.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في الـ19 من الشهر الجاري انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة غربي مدينة الموصل من إرهابيي تنظيم «داعش».

من جانبه أعلن مصدر محلي في محافظة نينوى تدمير رتل كامل لما يسمى «كتيبة النخبة» في تنظيم «داعش» الإرهابي قرب مطار الموصل الدولي غرب المدينة بضربات جوية.

وأشار المصدر إلى أن تنظيم «داعش» الإرهابي أعلن عن هروب أحد متزعميه غرب الموصل الإرهابي المدعو «أبو أسامة» وهو «مسؤول التنظيم في معسكر الغزلاني».

ولفت المصدر إلى انهيار نقاط المرابطة الخلفية للتنظيم الإرهابي في معسكر الغزلاني بعد تعرضها لقصف عنيف من القوات العراقية المتقدمة، مشيراً إلى أن العشرات من إرهابيي التنظيم فروا إلى الأحياء القريبة.

وفي سياق متصل قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة بتفجير إرهابي بعبوة ناسفة استهدفت عائلات فارة من سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي شمال محافظة صلاح الدين.

يشار إلى أن العشرات من المدنيين سقطوا بين قتيل وجريح خلال عملية فرارهم من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» الإرهابي، وذلك بسبب كثرة العبوات الناسفة التي زرعها التنظيم الإرهابي حول مناطق انتشاره على حين تعزو مصادر أمنية إلى أن التنظيم الإرهابي لجأ لهذا الأسلوب من أجل منع المدنيين من النزوح لغرض استخدامهم دروعاً بشرية في حال تقدم القوات الأمنية لتحرير تلك المناطق.



(سانا- روسيا اليوم)