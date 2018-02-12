كم كبير من المعلومات والأفكار عن ظهور ونشأة التنظيم الإرهابي (داعش) والدول الراعية له يتناولها الكتاب الصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب حديثاً بعنوان (داعش .. النشأة والبنية والأهداف).





الكتاب ألفه الباحث الإيراني الدكتور سيد رضا صدر الحسيني وترجمه للعربية ضمن المشروع الوطني للترجمة بهيئة الكتاب أيهم علي حسون ومحمد عبد اللطيف علي فيما تولى مراجعته الأديب الدكتور نزار بني المرجة والدكتور حسام شعيب.





يبدأ مؤلف الكتاب بعرض التسلسل الزمني لنشأة وظهور الفكر المتطرف عبر رجال دين متشددين رفضوا الأخذ بالعقل وتمسكوا بالشكليات معتبراً أن تراجع المشروع القومي العربي في بعض دول المنطقة هيأ الأجواء والظروف لظهور الإيديولوجيات المتطرفة.





ويطرح الحسيني في كتابه “الخطة الأمريكية لبلقنة سورية والعراق” بهدف تفتيت الدول القائمة وضمان استمرار الهيمنة والاستقرار وإنهاء الدور الذي تلعبه هاتان الدولتان في مواجهة المخططات الأمريكية والصهيونية مؤكداً أن الدور الأمريكي بظهور تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة) الإرهابيين واضح منذ زمن طويل بدليل تقرير للاستخبارات الأمريكية تنبأت فيه بظهور تنظيم (داعش) الإرهابي عام 2012.





ويعرض المؤلف لظهور “أبي مصعب الزرقاوي” ودوره في تأسيس تنظيم (داعش) الإرهابي ويتطرق للبنية التنظيمية لدى التنظيم التكفيري ولأبرز متزعمي التنظيم الإرهابي المدعو “أبو بكر البغدادي” الذي أسهمت الولايات المتحدة في هيمنته على (داعش).





ويتناول الكتاب أساليب إرهابيي (داعش) في جذب الشباب لينضموا لصفوفهم واستغلالهم لوسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة متطرقاً لاستغلال (داعش) للأطفال والمراهقين والنساء.





ويتوقف الحسيني عند الدور الذي لعبته الوهابية ونظام بني سعود في بلورة فكر هذا التنظيم ودعمه وتمويله والتطابق بين نظرة الطرفين المتشددة للدين كاشفاً عن المخطط الذي وضعه الرئيس السابق للاستخبارات السعودية بندر بن سلطان بتشكيل فصائل ومجموعات ذات طابع متطرف لمواجهة حركة المقاومة في المنطقة.





ويشرح المؤلف العلاقة بين النظام التركي وتنظيم (داعش) الإرهابي ولا سيما في موضوع الاتجار بالنفط المسروق مبيناً أن نظام أردوغان جنى أعلى الأرباح من شرائه النفط من إرهابيي (داعش).





ويبين المؤلف أن مشيخة قطر قامت بدعم المجموعات الإرهابية التي تتستر بالدين حيث لا تزال تنظيمات (القاعدة) و(طالبان) في أفغانستان وباكستان تتلقى مساعدات منها إضافة لدعم نظام آل ثاني تنظيم (الإخوان المسلمين) في مصر.





ويتساءل الحسيني في فصل حمل عنوان (التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب تكتيك أم استراتيجية) عن عجز تحالف ضم عشرات الدول بزعامة الولايات المتحدة عن القضاء على تنظيم (داعش) الإرهابي مشيراً إلى أن الهدف الحقيقي تمثل بإدخال قوات أمريكية إلى المنطقة تحت ذريعة ملاحقة الإرهاب.





يذكر أن مؤلف الكتاب سيد رضا صدر الحسيني كاتب وباحث إيراني صدر له العدد من الكتب منها “سياسات آل سعود” و”تركيا الإخوانية وأحلام السلطنة العثمانية” و”القضية اليمنية والصراع اليمني السعودي”.



