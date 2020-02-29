د سامر خضر: لا كورونا في سورية

أكد مدير عام مشفى المجتهد د سامر خضر أنه لا لوجود لفايروس في سورية حتى الآن



وقال في تصريحه لراديو شام أف أم: ورد إلى مشفى المجتهد حالتان اشتبه بإصابتهما بفايروس كورونا، لكن بعد المتابعة والفحص تبين أنهما مصابان بالإنتان التنفسي والسل، أحدهما تخرج والثاني سيتم تخريجه غداً.



وأضاف أن الحالتين كانتا على اختلاط مع إيراني مقيم بسوريا وتمت متابعته من قبل فرقنا وهو ليس مصاباً بالكورونا، و في حال اكتشاف أي حالة مصابة بالكورونا سنعلن عنها مباشرةً



وكان معاون مدير الأمراض السارية و المزمنة في وزارة الصحة الدكتور هاني اللحام أوضح في وقت سابق لميلودي أف أم أن الحالة المشتبه بها قدمت من مناطق موبوءة وظهرت عليها أعراض تم تحويلها إلى مشافي مجهزة لتلك الحالات، أما في حال جاء مسافرون من مناطق موبوءة ولم تظهر عليهم الأعراض، فيتم حجرهم صحياً لمدة 14 يوماً.



وأشار إلى توفر كيتات اختبار الفايروس في سورية، حيث بات التحليل يتم في سورية وخلال 24 ساعة تظهر النتائج، وذلك بدلاً من إرسال العينات إلى الخارج.



وبين "أنه لكل منطقة مكان معين للحجر الصحي وهي ليست مكاناً واحداً وهناك فكرة لتحويل مركز عزل الدوير إلى مشفى خاص بحالات كورونا، وتم تجهزيه حالياً ببعض المستلزمات الخاصة.



وفي حديثه عن أمراض فيروسية أخرى مثل إنفلونزا الخنازير والطيور وذات الرئة وإحصائيات الوفيات سنوياً أوضح اللحام أنه دائماً في حال وجود حالات مشتبه بها تدخل العناية المشددة يتم سحب العينات وفحصها حيث أن إحصائيات الوفيات في سورية تتوافق مع إحصائيات الوفيات العالمية وحتى أقل منها، حيث يوجد تقارير يومية ترسل الى منظمة الصحة العالمية وذلك لمتابعة الموضوع".



وحول نقص بعض المستلزمات الطبية الخاصة بمعالجة أمراض مثل السل في المشافي أجاب اللحام: نظامنا الصحي قوي، ومرض السل مستوطن في سورية كبقية الدول ، حتى أن عدد الإصابات وعدد الوفيات قليل نسبةً إلى بقية الدول، مؤكداً أن وزارة الصحة تؤمن الأدوية بالمجان من منظمات دولية ومن الدول الصديقة، وبالتالي كامل فترة العلاج تكون بالمجان لمرضى السل.



بدوره أكد مدير صحة ريف دمشق الدكتور ياسين نعنوس أن "مخابر وزارة الصحة قادرة على تشخيص كورونا من خلال التحاليل المخبرية الخاصة بهذا المرض وهي عبارة عن مسحات تؤخذ من الفم والبلعوم وترسل إلى مخابر وزارة الصحة ويتم التشخيص خلال ٢٤ أو ٤٨ ساعة على أنها إيجابية أو سلبية وإلى الآن لم يسجل أي حالة إيجابية، مشيراً أنه لا وجود لأي نقص في التجهيزات الموجودة وجميع الكادر الطبي متوفر سواء في المعابر أو الحجر الصحي في الدوير أو المشافي"، مضيفاً أن "منظمة الصحة العالمية زودت مخابر الصحة بالكيتات اللازمة للتحليل وجهاز أشعة نقال".