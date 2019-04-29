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"خنافس" سوريا تجتاح لبنان!

بعدما اجتاحت ضواحي العاصمة السورية دمشق، وصلت في اليومين الماضيين أسراب "الخنافس السوداء" إلى لبنان، عبر منطقة البقاع.


وأفاد السكان بمشاهدة أعداد كبيرة منها على الطرقات والأرصفة والحقول، في ظاهرة غريبة لم يشهدها لبنان من قبل!


وفيما رجح سكان محليون أن تكون هذه الظاهرة تنبئ بهزة أرضية أو زلزال غالبا ما تشعر به الحشرات مسبقا، ناشدوا الحكومة اتخاذ إجراءات فورية للحد منها.


وانتشرت مقاطع مصورة وصور على شبكات التواصل الاجتماعي للخنافس التي أثارت "الرعب" لدى سكان قرى البقاع.
وكانت "الخنافس السوداء" انتشرت منذ مدة في مناطق في حمص وحماة بسوريا، واجتاحت أعداد كبيرة منها ضواحي دمشق الأسبوع الفائت.


يشار إلى أن الاسم العلمي لهذه الخنافس هو "كاليسوما calisoma"، ومن المعروف أنها من فصيلة الحشرات "المفيدة"، سواء في طورها اليرقي أو عند بلوغها، وهي تشبه الصراصير، ولكنها تملك قدرة على الطيران وتسلق الأشجار، وتنفث رائحة كريهة إذا كانت في حالة دفاعية.


أما سبب ظهورها بأعداد كبيرة في هذا التوقيت من العام، فيعود إلى ارتفاع درجات الحرارة الذي يساعدها على النمو والتكاثر والخروج من مخابئها.

 


المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي