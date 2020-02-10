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خميس:احب المثالية و الجودة في العمل

أكد رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، أنه يحب المثالية والجودة العالية في العمل، مشدداً على ضرورة توحيد رؤية الحكومة تجاه المشاريع الاستثمارية خصوصاً وأن هناك خطوات ليست كاملة، مضيفاً: "نحتاج إلى المتابعة في الجهات والوزارات المعنية لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد جهود تبذل من الجميع".


وخلال اجتماع لمناقشة مصفوفة المشاريع الاستثمارية المقترح طرحها على شركاء التعاون الدولي ومشاريع إحلال بدائل المستوردات، كشف خميس أنه تم البدء  بخطوات مهمة لاستقطاب رجال الأعمال الشرفاء من السوريين المغتربين، مشيراً إلى أنه آن الأوان اليوم لأن تثمر الجهود التي تبذلها الحكومة وجهاتها على مدار الساعة لجهة المشاريع المطروحة للاستثمار ليتم اختيارها وفق الأولوية التي تحقق الفائدة على الصعيد الوطني.


خميس شدّد على ضرورة أهمية أن يكون هناك متابعة حثيثة كل 15 يوم لمعرفة مجريات المشاريع المطروحة للاستثمار وأن تكون أضابير المشاريع جاهزة تتضمن الدراسة الكاملة لكل مشروع والجدوى الاقتصادية له وموقعه وغيرها من المعلومات التي تحدد هويته بأدق التفاصيل على أن يتم التركيز على المشاريع الخدمية والطاقة وإعادة تأهيل البنى التحتية التي دمرها الإرهاب.

 


الوطن