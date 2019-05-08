خميس يطالب “النفط” بمواكبة الأسعار “العالمية”

طالب رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، وزارة النفط والثروة المعدنية، “بمواكبة التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية عالمياً، ووضع سعر متغير مع بداية كل شهر للبنزين غير المدعوم بما يتناسب مع متغيرات الأسعار العالمية”.



ووفق ما أوردته رئاسة المجلس على موقعها الرسمي، فإنه “تم تكليف وزارات النفط والداخلية والإدارة المحلية والتجارة الداخلية بوضع آلية عمل مؤتمتة لتوزيع المحروقات على المحافظات وبين المحطات في كل محافظة، وفق مؤشرات تحقق العدالة في التوزيع”.



ويتراوح دخل المواطن السوري مابين (35 إلى 50) ألف ليرة سورية شهرياً، أي مايعادل (60 إلى100 دولار) بالسعر “العالمي”، علماً أنه يحتاج إلى “115 ألف ليرة سورية (230 دولار)، لتأمين حاجاته الأساسية مثل الطعام والشراب فقط، “دون البنزين”، بحسب ما أوضحته الباحثة الاقتصادية نسرين زريق مؤخراً.



ووفقاً للكميات التي خصصتها وزارة النفط نهاية الشهر الفائت، للسيارات العامة(350 ليتر شهرياً) والخاصة(100 ليتر شهرياً)، على أن تباع بالسعر المدعوم(225 ليرة لليتر)، فتبلغ تكلفة المواطن السوري لتعبئة سيارته بالبنزين، في حدها الأدنى، حوالي 75% من دخله أي (40 دولار) بالسعر “العالمي”.



يذكر أن المحافظات السورية تشهد أزمة محروقات بدأت منذ مطلع نيسان الفائت، وأدت إلى ازدحامات مرورية خانقة وخاصة أمام الكازيات.



تلفزيون الخبر