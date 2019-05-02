خميس يرفع سعر شراء كيلو القمح المحلي 10 ليرات سورية

رفع رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس، سعر استلام محصول القمح (القاسي والطري) من الفلاحين هذا الموسم بمقدار 10 ليرات سورية للكيلو عن العام الماضي، بهدف دعمهم للاستمرار بنشاطاتهم الزراعية.



وأوضح وزير التموين عاطف نداف أن شراء القمح من الفلاحين سيكون هذا الموسم بسعر 185 ليرة للكيلوغرام الواحد، مؤكداً تأمين المخازين والاطمئنان على وضعها الحالي، وفق ما ورد في صفحة رئاسة الحكومة على “فيسبوك”.



وجاء تصريح نداف عقب اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء30/4/2019 والذي تم فيه تكليف “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي” و”وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بتجهيز مخابر التحليل الخاصة بتحديد نوع القمح وسلامته وتوافقه مع المواصفات المعتمدة.



ووافق المجلس أيضاً على رفع نسبة التكليف بالعمل الإضافي للعاملين بمؤسسة الحبوب إلى 50%، بدلاً من 25% خلال الفترة من 1-6 ولغاية 31-8-2019، نتيجة لعملهم المضاعف خلال الموسم، حسبما أضافه المجلس.



وخصصت الحكومة 400 مليار ليرة سورية لشراء القمح من الفلاحين هذا الموسم، حيث يكون الدفع فورياً خلال 24 ساعة، وسط توقعات بأن يقارب إنتاج سورية من القمح 2.7 مليون طن.



وحدد “مجلس الوزراء” في آذار 2018 أسعار استلام محصولي القمح والشعير من الفلاحين، بمبلغ 175 ليرة لكيلو القمح (القاسي – الطري)، و130 ليرة للكيلوغرام الواحد من الشعير، بارتفاع 35 ليرة للقمح و30 ليرة للشعير عن أسعارها سابقاً.



وحددت الحكومة سعر شراء بذار القمح بـ180 ليرة سورية للكيلو الواحد في نهاية العام الماضي، مقابل 175 ليرة في 2017، فيما تم تحديد سعر بذار الشعير بـ150 ليرة للكيلو، حسبما أعلنه “الاتحاد العام للفلاحين” سابقاً.



وتستهلك سورية 2.5 مليون طن من القمح سنوياً، يتم تأمين بعضها من القمح المحلي فيما تستورد الباقي من روسيا، وذلك بعدما كانت مكتفية ذاتياً قبل الأزمة بإنتاج يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن منها.





الاقتصادي



