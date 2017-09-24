خميس: من يجد نفسه غير قادر على أداء مهامه فليفسح المجال لغيره!

المطلوب قائد إداري ناجح قادر ليس فقط على رسم الخطط والاستراتيجيات وإنما تنفيذها بالشكل الأمثل.

هذا ما أكده رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال لقائه اليوم وللمرة الثالثة على التوالي منذ تولّيه سدة رئاسة الحكومة، مطالباً كل من يجد نفسه غير قادر على أداء مهامه وواجبه الوظيفي على أكمل وجه إفساح المجال أمام غيره ممن يملك من الخبرة والكفاءة والقدرة ما يمكنه من الارتقاء بهذه المهمة الوظيفية إلى المستوى المطلوب.

خميس وخلال اجتماع عمل له في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي طالب برسم استراتيجية عمل كاملة متكاملة لكل مفصل من مفاصل العملية الإنتاجية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني للوصول إلى مستوى تضحيات وانتصارات وبطولات الجيش السوري، مشددً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لزراعة كل متر مربع، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة لاسيما المحررة منها أخيراً ودعم الزراعات الاسرية والثروة الحيوانية.

مؤكداً استعداد الحكومة على تقديم المبالغ المالية اللازمة وإصدار التشريعات والقرارات خلال أيام بالشكل الذي يمكن معه دعم العملية الإنتاجية الزراعية حيث يعد هذا القطاع من ركائز القطاع الاقتصادي السوري.

المصدر : داماس بوست