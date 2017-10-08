خميس : كل الوزارات سيادية طالما تضطلع بمهام لخدمة الصالح العام

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، أن كل الوزارات سيادية طالما أنها تضطلع بمهام ووظائف من شأنها خدمة الصالح العام وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في بيانها الحكومي والذي وضع ليكون تحقيقه مهمة مشتركة بين كل الوزارات دون استثناء.

حديثه هذا جاء خلال اجتماع عمل عقده أمس مع وزراء الدولة لشؤون مجلس الشعب والاستثمار والمشاريع الحيوية والمنظمات وتنمية المنطقة الجنوبية، مشدداً على تكاملية العمل الحكومي وشموليته خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب استنهاض الإمكانات من أجل الارتقاء بالعمل الحكومي والسير به قدماً على كل المستويات.