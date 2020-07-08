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خمسة أسئلة على روحاني أن يجيب عليها

 أعد البرلمان الإيراني خمسة أسئلة موجّهة للرئيس حسن روحاني، حيث ستكون أمامه مهلة شهر للحضور والإجابة عنها. ووقع 120 نائباً في البرلمان الإيراني على مشروع قرار لمساءلة روحاني، حول أخطاء في توقيع الاتفاق النووي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع أسعار العقارات والسيارات. وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن قائمة الأسئلة الخمسة، التي أعدها البرلمان تتضمن:

- سبب ارتفاع سعر العملات الأجنبية وهبوط العملة الوطنية. - سبب التضخم الكبير في أسعار العقارات والسيارات، ولماذا لم تقم الحكومة خلال السنوات السبع الماضية بأي خطوات لتأمين المسكن للشعب بأسعار مناسبة وزيادة جودة السيارات محلية الصنع؟

- ما هو الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبته الحكومة في الاتفاق النووي الذي جعل أمريكا تتمكن من الانسحاب من الاتفاق النووي وجعل أوروبا تتنصل من التزاماتها في الاتفاق وفي آلية انستكس المالية من دون دفع أي ثمن؟

- من المقرر أن تدفع الحكومة قروضا للوحدات الإنتاجية التي تضررت جراء تفشي كورونا، إلا أن التجار يعترضون، فماذا فعلت الحكومة؟ وكم قدمت من مساعدات؟

- الحكومة تقدم الدولار للمستوردين بسعر 42000 ريال، فكم مليار دولار قدمت ولمن وما مصير هذه الدولارات وما تأثير ذلك على كبح التضخم؟

ويشهد الاقتصاد الإيراني أزمة متفاقمة، ووصول العملة الإيرانية إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار، جراء العقوبات الأمريكية، وتفشي جائحة كورونا.


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