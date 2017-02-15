خمسة آلاف إرهابي صيني في سورية

أعلن السفير السوري لدى بكين عماد مصطفى، أن عدد الصينيين الإيغور الذين يقاتلون في سورية من منطقة شينغيانغ في شمالي غربي الصين، يقدر بـ5 آلاف. وقال مصطفى، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»: إن «عدد الصينيين الذين يقاتلون في سورية ارتفع بشكل ملحوظ»، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً منهم تحولوا إلى سورية بصحبة عائلاتهم، وأنهم جميعاً دخلوا إلى سورية عبر تركيا. وأضاف: إن «تركيا وفرت لهم الظروف اللازمة لنقلهم إلى سورية، مثلما فعلت مع داعش»، مشيراً إلى أن «تركيا فعلاً باتت الآن تقاتل داعش، ولكن على مدى 4 أو 5 سنوات دخل عبرها كل مقاتلي داعش الأجانب إلى سورية».

وذكر السفير السوري أن الصين ضغطت على السلطات التركية لقطع الطريق أمام المقاتلين الصينيين. وكانت السلطات الصينية أعلنت، في وقت سابق، أن منظمة إرهابية تسمى «تركستان الشرقي» تنشط في منطقة شينغيانغ ذات الحكم الذاتي، على صلة بتنظيم «القاعدة».

وقد بلغ عدد الصينيين الذين تم القبض عليهم، سنة 2015، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود التركية السورية 324 من بين 913 أجنبياً.

ومعظم المقاتلين الأجانب الذي يقاتلون إلى جانب التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة يعبرون إلى سورية من دول الجوار وخصوصاً تركيا.

وكالات