خمس معلومات عن سرطان الغدة الدرقية الغامض

يعتبر خبراء الطب سرطان الغدة الدرقية أحد أنواع السرطان الأكثر غموضا، حيث المعلومات المتوفرة عنه قليلة ، لذلك من الضروري التعرف على بعض الحقائق عنه وأولها أنه يصيب النساء أكثر.



هذه الحقائق هي:



1 - النساء أكثر عرضة للإصابة به



- وفقا للمعلومات المتوفرة، يظهر سرطان الغدة الدرقية بالتزامن مع تطور الخلايا الشاذة في الغدة. ويشير معهد البحوث السرطانية الأمريكي، إلى أن هذا النوع من السرطان يصيب النساء أكثر من الرجال. وتقول الدكتورة ميلاني غولدفارب أخصائية طب وجراحة الغدد الصماء، "بعد البلوغ تصبح نسبة الإصابة بالمرض بين الرجال والنساء 1إلى 3 . ولم يحدد السبب".



ووفقا للأطباء يعود السبب إلى انقباض وتوسع الغدة الدرقية عند النساء خلال دورات الطمث والحمل.



2- المرض يصيب الشباب



- يصيب هذا المرض الشباب دون الثلاثين من العمر. ويقول الخبراء، إن هذا النوع من السرطان هو الأول في عمر 20 سنة والثاني في عمر 30 سنة بين النساء، ويبقى السبب لغزا للعلم.



3 –لا يعرف من هم رهن الإصابة



- يصعب على الأطباء تحديد من هو المعرض للإصابة بسرطان الغدة الدرقية. ولم يتمكن العلماء من تحديد الجينات الوراثية التي تشير إلى احتمال الإصابة بهذا المرض. كما لم تعط الفرضيات بشأن العلاقة بين المرض والنظام الغذائي أي نتائج علمية.



4 – للمرض علامة رئيسية



- تساعد الغدة الدرقية على تنظيم الوزن وعملية التمثيل الغذائي وعمل العضلات. ولكن الإصابة بالمرض لا تؤثر في هذه الوظائف. لذلك العلامة الرئيسية للإصابة بسرطان الغدة الدرقية هي ظهور ورم كتلي يسبب ألما في الرقبة، وبحة في الصوت، وصعوبة في البلع والسعال.



5- المرض قابل للعلاج جراحيا في معظم الحالات، ولكن بعض أشكاله تكون مميتة.



المصدر: ميديك فوروم