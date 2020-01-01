خليل: توقعات بتشكيل حكومة اختصاصيين خلال أيام وتكوين علاقات جيدة مع سورية



توقع وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، أن يتم تشكيل حكومة من الاختصاصيين قبل نهاية الأسبوع.



و قال خليل : “الانهيار ليس قدراً محتوماً على اللبنانيين، وبالإمكان رسم خطة إصلاحية تعيد الانتظام إلى الحياة الاقتصادية، وهذا ما يحتاج إلى خلق مناخ وطني جامع لإطلاق خطة إصلاحية”.



وأوضح الموقع أن خليل توقع “تشكيل حكومة الاختصاصيين قبل نهاية الأسبوع في ظل عدم وجود عقبات جدية أمام تشكيلها”، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة المكلف حسان دياب “قطع شوطاً كبيراً في مفاوضاته”.



وذكر الوزير اللبناني السابق أن واشنطن والرياض “لم تكونا متحمستين لعودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة”.



وكشف خليل عن تحويل أموال من لبنان إلى الخارج رغم التضييق على سحوبات صغار المودعين، مشيراً إلى أنه وجّه “كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان للإفادة حول كل الأموال التي حوّلت إلى الخارج”.



وحول العلاقات مع سورية، أوضح خليل أن “من مصلحة الجميع في لبنان إعادة تكوين علاقات جيدة مع سورية.. خاصة وأنها قبلت بالتنسيق مع الحكومة الحالية وهي جاهزة للتنسيق مع الحكومة المقبلة”.



وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون، قد كلف مساء الخميس الموافق لـ 19 كانون الأول الجاري، حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية، وحصوله على 69 صوتاً من أصل 128 صوتاً.



ووعد دياب حينها بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة خلال فترة لا تتجاوز 6 أسابيع، وذلك خلال لقاء أجراه مع “دوتشيه فيلله” الألمانية.



يذكر أن لبنان يشهد منذ 17 من شهر تشرين الأول الفائت، تظاهرات في مختلف المناطق، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، وللمطالبة بفرص عمل، وأدت حتى الآن إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في آخر الشهر الفائت، فضلاً عن أن القطاع الصحي بات مهدداً والدولار يشهد ارتفاعاً كبيراً جراء الظروف التي يشهدها البلد وقطع الطرقات.

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