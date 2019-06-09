خلوف: 23 مخالفة و18 إغلاقاً وإتلاف مواد ولحوم فاسدة مخالفات أيام العيد

كشف مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق شادي خلوف عن تنظيم 23 ضبطاً و18 إغلاقاً لمحلات مخالفة وإتلاف مواد ولحوم فاسدة خلال فترة العيد، حيث كثفت مديرية الشؤون الصحية دورياتها على جميع مناطق مدينة دمشق، وتم التركيز على المواد الغذائية التي يتم تناولها من دون طهي، وكذلك على العصائر والمشروبات، وكانت الدوريات تقوم يومياً بجولة على مجموعة من الأحياء، ففي ثالث أيام العيد كانت الجولة في منطقة الدويلعة وباب شرقي و حديقة الطلائع في المزة وخلال جولاتها على الفعاليات التجارية تم تنظيم بعض الضبوط لوجود عدد من المخالفات نذكر منها مخالفة في مطعم شاورما ومحل بوظة يستخدمون مواد غير صالحة للاستهلاك البشري في منطقة الدويلعة وباب شرقي والمزة، كما تم إتلاف 5 كغ دجاج، بالإضافة إلى 2 كغ لحم سجق مفروم لمخالفة الشروط الصحية وقيامه بفرم مسبق للحوم ووجود علب مايونيز لا تحمل بطاقة بيان وتاريخ صلاحية، كما تم إتلاف 5 كغ دهنة في أحد مطاعم الكباب في الدويلعة، ومصادرة بيدون دبس رمان 3 كغ مجهول المصدر ولا يحمل بطاقة بيان وتاريخ صلاحية.





وأشار خلوف إلى ضبط معمل بوظة في باب شرقي يستخدم أسنسات ونكهات منتهية الصلاحية، أما في حديقة الطلائع في المزة فقد تم مصادرة بسطة شراب تحتوي على 80 لتر عصير مجهولة المصدر. وسيتم إصدار قرارات إغلاق لمدة غير محددة بحق المخالفين أصولاً. و جميع المواد التي تم مصادرتها خلال الجولات سيتم إتلافها في مديرية دار الكرامة بوجود طبيب ولجنة إتلاف مختصة.





وحول عمليات رش الحشرات التي شهدت دمشق انتشاراً غير طبيعي لها خلال الفترة الأخيرة قال خلوف: تم تكثيف عمليات الرش في دمشق ولا يوجد أي نقص في الأدوية وقد واصلت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق عمليات الرش المكثفة في أحياء مدينة دمشق بشكل يومي ليشمل جميع الأحياء حيث يوجد لدينا برنامج رش أسبوعي يشمل مناطق مدينة دمشق بكاملها بمعدل مرة أسبوعياً لكل منطقة أو مرتين بحسب كثافة المساحات الخضراء بكل منطقة.





وأوضح خلوف أنه خلال الفترة الحالية وبسبب تكاثر أعداد الحشرات التي من أسبابها زيادة المساحات الخضراء والأعشاب التي نبتت نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال هذا العام، وتلاها الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الأمر الذي أدى لزيادة عدد الحشرات بشكل كبير ويتم خلال حملات الرش تكثيف مرات الرش لتصل إلى ثلاث مرات يومياً وخصوصاً في الأحياء الشعبية والمناطق التي تزداد فيها المساحات الخضراء.





وبيّن خلوف أنه يتم الرش على نوعين رذاذي وضبابي، الرذاذي لأطراف الأنهر والأرصفة ليعالج الأماكن الدقيقة التي من الممكن تختبئ فيها الحشرات، والرش الضبابي لمعالجة المساحات الخضراء.



وبالنسبة للأدوية المستخدمة مصدرها وزارة الصحة تستلمها محافظة دمشق مديرية الشؤون الصحية ولا يتم شراء الأدوية من قبل المحافظة مباشرة. والكميات الواردة من هذه الأدوية كافية ولا يوجد أي نقص فيها، إضافة إلى توفير كامل حاجة حملات الرش من المحروقات اللازمة، وتأمين 10 آليات للرش بشكل مستمر في المدينة.



الوطن