خلل "فيسبوك" يشعل جنون المستخدمين برسالة وهمية

أشعل الخلل الفني الذي أصاب موقع وتطبيق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جنون نشطاء الموقع الأزرق، بتداولهم رسالة لم تنشرها أو تصدرها الشركة الأمريكية.



وتداول مستخدمو موقع "فيسبوك" رسالة نصية قال البعض إنها من إدارة الموقع لجميع المستخدمين.



وجاء فيها، وفق ما نشره النشطاء: "هذه الرسالة هي إعلام جميع مستخدمينا أن خوادمنا كانت مزدحمة للغاية في الآونة الأخيرة، لذلك نحن نطلب منك مساعدتك لحل هذه المشكلة".



وأضافت الرسالة المتداولة: "نطلب من المستخدمين النشطين إعادة توجيه هذه الرسالة إلى كل الأشخاص الموجودين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك من أجل تأكيد مستخدمي Facebook النشطين".



وحسب الرسالة، فإنه إذا لم تقم بإرسال هذه الرسالة إلى جميع جهات الاتصال الخاصة بك على فيسبوك سيبقى حسابك غير نشط.



وتابعت: "سيتم تحديث هاتفك الذكي خلال الـ 24 ساعة القادمة، وسيكون له تصميم جديد ولون جديد للدردشة. أعزائي مستخدمي Facebook، وسنقوم بتحديث خاص للفيسبوك من الساعة 23:00 مساء. حتى الساعة 05:00 صباحا في هذا اليوم. إذا لم تقم بإرسال هذا إلى جميع جهات الاتصال الخاصة بك سيتم إلغاء التحديث ولن يكون لديك إمكانية للدردشة مع رسائل الفيسبوك الخاصة بك".



ولكن الحقيقة تختلف تماما، فقد قال العديد من المغردين على موقع تويتر إن الرسالة غير حقيقة ولا علاقة لها بموقع "فيسبوك".





المصدر: RT