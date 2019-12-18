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خلعوا وكسروا 36 سيارة .. القبض على عصابة سرقة منظمة في طرطوس

ألقى قسم شرطة مدينة طرطوس الجنوبي القبض على عصابة سرقة منظمة، اقدمت على سرقة عشرات المحلات والسيارات.

وتتألف العصابة من 4 أشخاص من سارقي السيارات هم: (حسن. أ) و( علي. م) و( ع. أ ) و( ك . م)، وبالتحقيق معهم اعترفوا بارتكابهم 43 سرقة في مدينة طرطوس وريفها ليلاً.

وأقر المجرمون بارتكابهم السرقة بطريقة الكسر والخلع بالاشتراك مع أشخاص متوارين، وتقاسم المبالغ المسروقة فيما بينهم ورمي أوراق السيارات في حاويات القمامة.


ومن عمليات السرقة التي ارتكبتها العصابة:


خلع وكسر / 36 / ستة وثلاثين سيارة خاصة وعامة، وسرقة محتوياتها من مبالغ مالية وأوراق خاصة.

خلع وكسر /6/ محلات تجارية وسرقة محتوياتها من مواد غذائية ومبالغ مالية وأدوات كهربائية.


سرقة كبل كهربائي بطول /100/ مائة متر مركب على عداد لمنزل أحد المواطنين.وتمت مصادرة الأدوات التي كانوا يستخدمونها في عمليات السرقة، ومازالت الأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على المتوارين.

 


المصدر : وزارة الداخلية