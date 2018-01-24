خلال 2017...أبناء المنطقة الجنوبية ينفقون 20 مليار ليرة على الدخان

أكثر من 4 آلاف طن من السجاير استهلكها أبناء المنطقة الجنوبية خلال العام الماضي بقيمة تجاوزت 20 مليار ليرة سورية، هذا ما تم الكشف عنه خلال مؤتمر عمال التبغ في دمشق والذي تم خلاله تسليط الضوء على واقع العمال في مؤسسة التبغ ومختلف النشاطات التي نفذت خلال العام الماضي.

وركزت القصير على واقع فرع المنطقة الجنوبية الذي تعرض للتخريب من المجموعات الإرهابية، وقد أثر ذلك سلباً على نشاطات العاملين في فرع المنطقة الجنوبية وحرم العمال من الحصول على أي ميزات إضافية، وشهد زراعة المحصول إقبالاً في القنيطرة وريف دمشق نتيجة المزايا الأخيرة بزيادة الأسعار، وعلى الرغم من هذا الإقبال لكن ما زال هناك نقص كبير في الكوادر العاملة في القسم الزراعي في الفرع، وهناك حاجة لسيارات لقيام المهندسين والفنيين بجولات الكشف والمتابعة على الحقول الزراعية لمحصول التبغ، وبلغت المساحة المزروعة في ريف دمشق والقنيطرة ودرعا 224 دونماً أنتجت 36 ألف كغ.