خلال 2017...أبناء المنطقة الجنوبية ينفقون 20 مليار ليرة على الدخان
أكثر من 4 آلاف طن من السجاير استهلكها أبناء المنطقة الجنوبية خلال العام الماضي بقيمة تجاوزت 20 مليار ليرة سورية، هذا ما تم الكشف عنه خلال مؤتمر عمال التبغ في دمشق والذي تم خلاله تسليط الضوء على واقع العمال في مؤسسة التبغ ومختلف النشاطات التي نفذت خلال العام الماضي.
أكدت رئيسة مكتب نقابة عمال التبغ في دمشق سميرة القصير في المؤتمر أن مؤسسة التبغ من المؤسسات الوطنية الرابحة وأن الإنتاج المحلي لمعمل الكرتون خلال عام 2017 تجاوز 6 ملايين كرتونه بينما بلغ إنتاج معمل الفلش نحو 87 طناً من الدخان الحموي.
وركزت القصير على واقع فرع المنطقة الجنوبية الذي تعرض للتخريب من المجموعات الإرهابية، وقد أثر ذلك سلباً على نشاطات العاملين في فرع المنطقة الجنوبية وحرم العمال من الحصول على أي ميزات إضافية، وشهد زراعة المحصول إقبالاً في القنيطرة وريف دمشق نتيجة المزايا الأخيرة بزيادة الأسعار، وعلى الرغم من هذا الإقبال لكن ما زال هناك نقص كبير في الكوادر العاملة في القسم الزراعي في الفرع، وهناك حاجة لسيارات لقيام المهندسين والفنيين بجولات الكشف والمتابعة على الحقول الزراعية لمحصول التبغ، وبلغت المساحة المزروعة في ريف دمشق والقنيطرة ودرعا 224 دونماً أنتجت 36 ألف كغ.
وأوضحت القصير في تقريرها أنه لا يوجد إنتاج سجائر في فرع المنطقة الجنوبية بسبب توقف معمل القدم عن الإنتاج، ويتم الآن العمل لإجراء صيانة للمجمع الصناعي في القدم بموجب عقد بقيمة 150 مليون ليرة، وينحصر الإنتاج في فرع المنطقة الجنوبية في الصناديق الكرتونية وتبغ الحموي الفلش حيث تم إنتاج أكثر من 600 ألف صندوق كرتون وإنتاج 86 ألف كغ من الدخان الحموي الفلش.
وبيّن تقرير النقابة أن هناك 3476 طناً من السجاير المحلية بقيمة تجاوزت 17.3 مليار ليرة سورية بينما كانت كمية السجاير المستوردة 533 طناً بقيمة 2.97 مليار ليرة سورية وهناك مصادرات + مستورد 6 أطنان بقيمة 31 مليون ليرة سورية. وبلغ عدد رخص بيع الدخان الممنوحة خلال العام الماضي 7213 رخصة و118 رخصة رؤساء باعة و1218 رخصة موزعين وأكشاك وشملت هذه الرخص جميع مناطق عمل فرع المنطقة الجنوبية وما زالت المؤسسة تمنح الرخص لبيع الدخان.
المصدر: الوطن
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