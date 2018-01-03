خلال 2017 .. أكثر من 6 آلاف مخالفة صحية في دمشق !

وتوزعت حالات الإغلاق بين عمليات بيع اللحوم الفاسدة والذبح خارج المسلخ وعدم حفظ اللحوم في مكان مناسب وكذلك الحال بالنسبة لانعدام النظافة في بعض الأماكن، وتأتي هذه العمليات في إطار متابعة مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق لجميع الفعاليات وخاصة الأسواق، وهناك تركيز على المواد الغذائية سواء في المطاعم أو محلات بيع الأغذية وكافة الفعاليات التي تبيع أو تقدم خدمات لها علاقة بصحة المواطن.

وتوزعت حالات الإغلاق بين عمليات بيع اللحوم الفاسدة والذبح خارج المسلخ وعدم حفظ اللحوم في مكان مناسب وكذلك الحال بالنسبة لانعدام النظافة في بعض الأماكن، وتأتي هذه العمليات في إطار متابعة مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق لجميع الفعاليات وخاصة الأسواق، وهناك تركيز على المواد الغذائية سواء في المطاعم أو محلات بيع الأغذية وكافة الفعاليات التي تبيع أو تقدم خدمات لها علاقة بصحة المواطن.