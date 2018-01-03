خلال 2017 .. أكثر من 6 آلاف مخالفة صحية في دمشق !
أغلقت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق 875 فعالية تجارية وصناعية وخدمية خلال العام الماضي، نتيجة المخالفات الصحية المرتكبة من الفعاليات التجارية والاقتصادية.
وتوزعت حالات الإغلاق بين عمليات بيع اللحوم الفاسدة والذبح خارج المسلخ وعدم حفظ اللحوم في مكان مناسب وكذلك الحال بالنسبة لانعدام النظافة في بعض الأماكن، وتأتي هذه العمليات في إطار متابعة مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق لجميع الفعاليات وخاصة الأسواق، وهناك تركيز على المواد الغذائية سواء في المطاعم أو محلات بيع الأغذية وكافة الفعاليات التي تبيع أو تقدم خدمات لها علاقة بصحة المواطن.
وأكد مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق الدكتور ماهر ريا أنه على الرغم من قلة عدد عناصر الرقابة الصحية في المحافظة واتساع مجال عملها إلا أنه تم تقسيم أحياء المدينة إلى عدة قطاعات تتم تغطيتها بجولات دورية يتم خلالها تفقد الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والحلاقين ويتم أخذ عينات من المواد المعروضة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية المحددة وتم التركيز خلال فصل الصيف على المواد الاستهلاكية الموسمية وكذلك على المشروبات بعد مكافحة ظاهرة بيع المشروبات أو المأكولات المكشوفة. إضافة إلى الاستجابة للشكاوي التي يتقدم بها المواطنون مباشرة واتخاذ الإجراءات الفورية بحق المخالف، وهناك جولات يومية على الأسواق التي تنتشر فيها محلات بيع المواد الغذائية مثل باب سريجة وساروجة والشيخ سعد وركن الدين والميدان وغيرها، حيث توجد الدوريات بشكل يومي في هذه الأسواق وتسحب العينات من المواد الغذائية المعروضة في تلك الأسواق.
وأعلن ريا أنه تم خلال العام الماضي تنظيم 6051 ضبطاً صحياً في مدينة دمشق لمختلف الفعاليات وتأتي هذه الضبوط ليس بهدف العقوبة وإنما بهدف رعاية صحة المواطن وعدم التهاون مع من يحاول التلاعب بغذاء الناس، لأن دور الرقابة الصحية يعتمد على المتابعة المسبقة لأن غذاء المواطن خط أحمر من غير المسموح لأحد المساس به، ونتيجة هذه المتابعة للأسواق لم تشهد مدينة دمشق أي جائحة صحية خلال العام الماضي على الرغم من الاكتظاظ السكاني الكبير نتيجة وجود الملايين من أبناء الوطن ممن انتقلوا إلى دمشق لأنها مدينة آمنة، وهذا الحال رتب على الدوائر الصحية في المحافظة جهداً مضاعفاً من أجل مراقبة نظافة ونوعية المواد الغذائية التي تقدم للمواطنين.
محمود الصالح
إرسال تعليق جديد