خلال ساعة .. القبض على مطلوب حاول قتل سائق تكسي في حمص بهدف سرقة سيارته

ألقى عناصر شرطة باب السباع القبض على المدعو (أحمد ع مواليد 1978) من سكان حي كرم الزيتون بسبب إطلاقه الرصاص على المواطن جابر علي محرز 50 عاماً.

وقالت مصادر محلية إن “مطلق النار اتصل مساء الجمعة بسائق التكسي جابر محرز طالباً أن يقله إلى مكان آخر، وهما على معرفة ببعضهما، وعند وصول سيارة التكسي الى المكان أشهر المدعو أحمد بندقيته طالباً من السائق النزول منها، بهدف سرقتها”.



وأوضحت المصادر أن “سائق التكسي رفض النزول منها قائلاً أنها مصدر رزقه ورزق عائلته بحسب المصادر ذاتها، مما دفع المدعو أحمد إلى إطلاق النار على سائق التكسي والهروب من المكان”.

وقالت مصادر طبية أنه “تم نقل المصاب إلى مشفى النهضة بحي وادي الذهب، ومنها إلى مشفى كرم اللوز، حيث تبين إصابته بالحوض”.



وأشارت المصادر إلى أن “قيادة شرطة محافظة حمص أذاعت البحث عن مطلق النار وخلال ساعة تمكنت دورية من قسم باب السباع من القاء القبض عليه، و ليتبين أنه موقوف سابقاً، و له سوابق في ترويع المواطنين واطلاق النار”



تلفزيون الخبر