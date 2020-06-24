خلال ساعات قليلة.. الكيان الإسرائيلي يشن ثلاثة اعتداءات على مواقع سورية

تصدت دفاعاتنا الجوية لعدوان جوي إسرائيلي في ريف حماة وتمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها.



ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر عسكري سوري قوله أمس الثلاثاء: “في تمام الساعة 00,45 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً جديداً استهدف فيه عدة مواقع لنا في السلمية والصبورة في ريف حماة موضحاً أنه فور اكتشاف الصواريخ المعادية تعاملت وسائط دفاعنا الجوي معها وعملت على ملاحقتها واستهدافها وإسقاط عدد كبير منها قبل الوصول إلى أهدافها حيث اقتصرت الأضرار على الماديات”.



وجاء هذا العدوان بعد ساعات قليلة من عدوان إسرائيلي استهدف بعض المواقع العسكرية في ريفي دير الزور والسويداء، ما أودى بحياة جنديين من الجيش السوري إضافة إلى الأضرار المادية.



وحول هذا العدوان نقلت “سانا” عن مصدر عسكري سوري قوله: “في تمام الساعة التاسعة و17 دقيقة من مساء أمس ظهرت أهداف جوية معادية قادمة من شرق وشمال شرق تدمر وأطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في كباجب غرب دير الزور وفى منطقة السخنة وبالتزامن مع ذلك تم استهداف أحد مواقعنا العسكرية بالقرب من مدينة صلخد جنوب السويداء”، مضيفاً أن “العدوان أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة أربعة جنود آخرين بجروح إضافة إلى الأضرار المادية التي خلفها العدوان”.